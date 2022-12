Mida vähem eeldad, seda vähem pettud.

Alkohoolikuks, narkomaaniks või ülekaaluliseks liigsööjaks saadakse sageli lapsepõlves kogetud vägivaldse kohtlemise tulemusel, tähelepanu puudumise tõttu, armastusest ja hoolest ilmajäämisel. Paljusid lapsi raputatakse ja pekstakse juba imikueas, neid uimastatakse alkoholist läbiimbunud lappidega laubal ning jäetakse täis urineeritud voodisse tundideks üksi nutma. See on väga paljude elule käega löönud inimeste minevik, nende lapsepõlv, mille traumad jätavad hinge sedavõrd suure jälje, et käivad varjuna kannul läbi oleviku suunaga tulevikku, lootuseta, et kunagi ta võiks kunagi terveneda.

Olles tuhandete klientidega grupikohtumisi ja eraviisilisi konsultatsioone läbi viinud, tean, et inimeste fassaaditagused elud on kõike muud, kui me seda endale ette suudame kujutada.

„Iga halb mõte ja negatiivselt häälestatud meelelaad, mis on suunatud teise inimese poole, on nähtamatu vägivald, mida viiakse ellu mõttejõul.“

Ja siis tullakse ning vaadatakse nende peale põlastavalt, sest keegi taas oletab ja arvab, kuidas inimene on ise oma mannetuses süüdi, halb, laisk ja lodev...

See on pealiskaudsus, fassaad. Enne hinnangute andmist tasub meelde tuletada, et väline pilt on alati kogu loo juures pealiskaudne virvendus, ebatõene kõrbemiraaž.

Sarnaselt suhtutakse rikastesse ja edukatesse inimestesse oletustega, kuidas neil on elus kõik nii lihtne ja hästi, et nende käest võiks annetusena raha küsida või nad on oma hea elu eest võlgu ning peavad niisamuti midagi andma.

Aga kui palju me teame nende magamata öödest, hambad ristis pingutatud töötundidest, eneseusu kaotamisest ja selle leidmisest, teekonnast, mil keegi on pannud kogu oma hinge nagu seemne idanema: hoolitsenud „peenra“ eest. Pühendunud lakkamatult oma unistuse täideviimisele, riskinud ja põrunud, põlved puhtaks kloppinud ja uuesti proovinud.

Ei, me näeme ainult fassaadi, millel troonivad edu, kuulsus ja jõukus – pealtnäha lihtne elu, joovastav viljade noppimine ja magus mõnulemine. Mees oli õigel ajal õiges kohas, õnn kukkus sülle, luuavarrest käis pauk – nii öeldakse sageli nende kohta, adumata edu taga tehtud tööd.

Kohtan ka oma elus sageli suhtumist, kuidas mul on lihtsalt niisama vedanud, nagu mu tagahoovis kasvaks rahapuu. Piisab mul koju kutsuda mõni tehnik või töömees, kui tänu sellele, et mul on kodu sisustamisel olnud parem maitse, eeldatakse peres suurt jõukust ning mulle tehakse alati keskmisest kõrgemad hinnapakkumised.

Sageli õhatakse, kuidas mul veab, et saan peagi beebipuhkusele puhkama minna. Kahjuks armsakesed ei tea, et väikeettevõtjal pole kunagi puhkust.

Kord teatas üks lähikondlane kohustuste üleandmisest muuseas: „Teie teete, teie lähete, teil on palju aega, sest olete kodused.“ Vaeseke jälle ei mõista, et kodus töötamine ei tähenda piiramatut vaba aega, plaanide puudumist, kodus istumist ja lakke vahtimist. Huvitav, mille eest me oma kodulaenu maksame?