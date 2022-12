ALKEEMIA TAROSKOOP DETSEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Tervis . Sa võid olla pisut pinges, kui asi puudutab vaimset või füüsilist tervist. Midagi ei tasuks mõelda suuremaks, kui see on, kuid kaebusi ei tohiks ka tähelepanuta jätta. Leia võimalus lasta end üle vaadata. Ise saad samuti enda jaoks palju ära teha. Alusta sellest, et leiad igas päevas hetke lõõgastumiseks ja mediteerimiseks. Esialgu piisab kasvõi paarist minutist.

Küllus . Rahalises mõttes ei ole halb kuu, kuid nüüd on abi sellest, kui oled varem säästnud. Puutud kokku ettenägematute kulutustega, milleks vajad pisut suuremaid summasid. Tööalaselt oled edukas, kuid peaksid oma ego suutma kontrolli all hoida. Isegi kui tunned, et süda pakatab uhkusest, siis praegu peaksid pigem madalat profiili hoidma. Ole tänulik toetajatele ning näita seda ka välja.

Armastus . Nüüd pead universumit usaldama ja võtma elu veidi vabamalt. Ära proovi kõike kontrollida ega juurdle iga öeldud sõna üle, ole lihtsalt vaatleja ja jälgi, millised emotsioonid sinus pinnale tõusevad. Vahel on vaja anda ohjad enda käest ära, et mõista, millised energiad tegelikult sinu ümber liiguvad.

Armastus . Sa oled enesekindel ja tead, mida tahad. Nüüd on kätte jõudnud aeg, mil võtad oma armuelu juhtimise täielikult enda kätte. Sa lubad oma ellu ainult seda, mis pakub sulle positiivseid emotsioone, õnnetunnet, turvalisust ja rahulolu. Sa ei karda vajadusel ka ei öelda, et enda eest välja astuda.

Tervis . Sa pead pöörama tähelepanu sellele, mida sööd ja jood ning millises keskkonnas viibid. On oluline, et sa ei unustaks kõige lihtsamaid tervise eest hoolitsemise viise, alates veejoomisest ja vitamiinirikka toidu tarvitamisest ning lõpetades piisava une ja positiivse mõtlemisega. Mida puhtamat ja lihtsamat elu endale lubad, seda paremini ennast tunned.

Küllus . Tööasjad liiguvad sujuvalt ja pakuvad ka eduelamusi. Saad rõõmustada tehtu üle ja endale õlale patsutada. Seoses tööasjadega võib sind ees oodata ka väike reis. Raha peaks sisse tulema piisavalt, kuid paraku liigub see ka sama hoogsas tempos välja. Vaata oma kulud üle ja tõmba pidur peale enne, kui avastad, et oled omadega kitsikuses.

Armastus . Praegu pead oma armuasjade osas lähtuma mõtteterast „ära hinda raamatut kaane järgi“. Ära tee kiireid ja ennatlikke järeldusi. Võta endale aega, et järele mõelda ja oma emotsioone analüüsida. Praegu võib nii mõnigi seik tunduda esmapilgul hoopis teistsugusena, kui see tegelikult on.

Tervis . Ees on aeg, mil tunned end terve ja tugevana. See on hea aeg jätkata oma tervise eest hoolitsemist ja miks mitte püüda viia end oma elu parimasse vormi. Oluline on kindlasti mõõdukuse säilitamine ning eelkõige vaimu tugeva ja tasakaalus hoidmine.

Armastus . Võta endale aega, et tegeleda suhete ja armastuse valdkonnaga. Sa kipud igapäevaelu sagimise kõrval unustama, et meel ja keha vajavad õrnu ja sügavaid tundeid selleks, et laitmatult toimida. Kui lubad endale ilma süümepiinadeta naudinguid, siis sellest saab turgutust nii keha kui vaim. Lase end tunnetel kanda ja usalda elu.

Tervis . Sinu võimalike probleemide põhjus peitub keha ja meele eraldatuses. Mida enam mõistad, et kõik on omavahel seotud, seda harmoonilisem saab tervis olema. Tegele võrdselt nii keha kui vaimu tervendamise ja tasakaalustamisega.

Küllus . Sa küll teed tööd ja näed vaeva, kuid tunned, et sellest justkui ei piisa. Ikka ei paista selliseid tulemusi, nagu soovid. Vahel on ainus võimalus edasiliikumiseks astuda samm tagasi. Praegu peadki korraks aja maha võtma, et näha suuremat pilti. Kui hetkeks olukorrast eemaldud, siis hakkad mõistma, mida peaksid teistmoodi tegema, et küllusekanalid taas avaneksid.

Armastus . Südameasjades on ees maagiline aeg, kus tajud selgesti endas peituvat võlujõudu, millega saad teadlikult luua just sellise suhte, millest oled unistanud. Sinu mõtted loovad sinu reaalsust, seega unista julgelt ja manifesteeri enda ellu suur armastus, mis teeb õnnelikuks ja täidab tunnetekarika.

Küllus . Praegu edeneb suurepäraselt kõik see, mis eeldab praktilist tegutsemist. Ei ole hea aeg unistamiseks ega plaanide pidamiseka, vaid tuleb haarata konkreetselt härjal sarvist ja panustada oma ettevõtmisse teadlikult aega ja energiat. Varu kannatlikkust ja hoia meeles, et vahel on vaja teha lihtsalt tuima tööd.

Armastus . Nüüd on pall sinu käes. Kui soovid, et südameasjad toimiksid laitmatult, siis alusta sellest, et annad omalt poolt parima. Oled sa suhtes või vallaline, tegelikult on alati sinu otsustada, mida sa lased oma elus juhtuda ning kelle lased oma ellu ja südamesse. Seega mõtle välja, mida sa tahad, ning tee vajalikud muudatused.

Armastus . Nüüd on aeg tegeleda oma armuelus olevate probleemide lahendamisega. Kui oled olnud rahulolematu, siis võta see partneriga jutuks. Kui sul on midagi, mis sind enda juures häirib, siis teadvusta seda ja asu tegutsema, et leida selle põhjus ning jõuda lahenduseni, mis muudaks su armuelu edenemise lihtsamaks, sujuvamaks ja rahuldust pakkuvamaks.

Tervis. Pead endale tunnistama, et hoolimata sellest, et otseselt ei saa sa enesetunde üle kurta, tunned siiski, et vajad puhkust ja aja mahavõtmist. Kui sa pikemat pausi lubada ei saa, siis proovi kasvõi igas päevas leida need hetked, mil saad mõtteid koguda, puhata, mediteerida, magada või niisama jalutada. See aitab lõõgastuda.

Kaalud (24. september – 23. oktoober)

Armastus. Südameasjad võivad sel kuul veidi tagaplaanile jääda, kuna tundub, et nii sul endal kui ka kallimal kulub aega ja energiat igale poole mujale. Selleks et mitte suure sagimise ja toimetamise käigus teineteisest lahku kasvada, peaksite endale teadlikult aega võtma, et nautida teineteise seltskonda ja panustada suhte kestlikkusesse.

Küllus. Ees on väga hea aeg, kui suudad teha töökaaslaste või äripartneritega koostööd. Just läbi meeskonna sünnivad praegu head ideed ja jõustuvad plaanid. See tähendab küll ka seda, et pead vajadusel kompromissile minema ega saa kõike ainult oma äranägemise järgi teha, kuid lõpptulemus on seda väärt, et järeleandmisi teha.

Tervis. Nüüd pead aja maha võtma ja endale puhkust lubama. Seda vajab nii sinu keha kui ka meel. Oled pisut ülekoormatud ja stressis ning see kipub mõjutama tervist. Puhka, leia viise lõõgastumiseks ning katsu mitte nii palju kõige pärast muretseda.

Skorpion (24. oktoober – 22. november)

Armastus. Sa kipud kohati keskenduma liigselt elu praktilisele küljele. Suhtes olles on lihtne end kaotada argipäeva toimingutesse ja tööelu muredesse, kuid see ei ole ju elus peamine. Kui soovid, et su südameasjad toimiksid ning sinu elus oleks kirge ja romantikat, siis tuleb fookus ümber seada. Sina oled magnet, kes suudab armastust ligi tõmmata, kui vaid oma südame avad.