Kuidas leida liikumisrõõm?

Kõik teavad, et liikumine on üks väga oluline ilu ja tervise alustala. Kas sina liigud piisavalt, et anda kehale koormust ja vaimule värskust? Kui tunned, et võiksid oma liikumisharjumuste osas midagi parandada, siis siin on mõned nipid, mis aitavad alustada.