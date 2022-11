Oma kogemuste eest vastutamine annab sisemise vabaduse

See ei tähenda, et peaksid enda või teiste puhul heaks kiitma halva käitumise, vaid et eraldad inimese loomuliku „korras-oleku“ ta käitumisest. Üks osa võimestatud olemisest on oma tegude tagajärgedega leppimine ja nendega tegelemine; võib ka juhtuda, et pead tõstma oma standardeid ning seadma inimestele piire ja tagajärgi. Kõik peitub vaatenurgas, millelt olukorrale lähened – kas sa tahad kedagi süüdistada või hoopis midagi parandada?

Ma soovitan sul edaspidi mõelda vastutuse võtmisest kui vastuse-võimelisuse kasvatamisest – võimest vastata sellele, mis juba on, ja teha vastavalt sellele ka valikuid. Sa võid kulutada tohutult energiat soovimisele, et asjad oleksid teisiti, ja lootusele, et keegi või miski muu neid muudaks. Sulle ei pea meeldima see, kuidas asjad on, aga saad sellele adekvaatselt vastata ja muutusi ellu viia vaid siis, kui lepid esmalt olukorra reaalsusega.

Tihtipeale üritavad kliendid coachinguvestluse ajal saada mind nõustuma, et ülemus, kolleeg, klient, partner või kes iganes ei peaks olema selline, nagu ta on. Neil on justkui tunne, et kui nad vaid suudaks tõestada, et teine inimene on „paha“, siis sekkuks mingi taevane vägi ja paneks asjad paika. See on sama, nagu laps kaebaks vanematele oma venna või õe peale lootuses, et vanemad oleks tema poolt. Üldiselt annan kliendile natuke ISV-aega, et ta saaks väljendada kibestumust, olla inimlik ja auru välja lasta – ISV tähistab „irisema, soiguma ja vinguma“. Mõnikord isegi küsin neilt, kui palju ISV-aega nad vajavad, tuletades samas meelde, et nad maksavad selle aja eest. Siis pöördun uuesti nende poole ja ütlen midagi sellist: „Okei, sulle ei meeldi see, kuidas asjad on. Saan sellest aru. Niisiis, kuidas saaksid sina sellele olukorrale vastata ja asjadega tegeleda, võttes arvesse, et asjad on nii, nagu nad on?“