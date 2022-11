Vaid 16% soomlastest toetab karusloomafarmide jätkamist praegusel kujul

Ainult 16% küsitletutest arvas, et karusloomakasvatus võiks praegusel kujul jätkuda, ning 30% ütles, et süsteem võiks jätkuda, kui heaolu paraneb. Soomes on ligikaudu 600 karusloomafarmi .

„Karusloomafarmide tegevus on julm ja meil on hea meel näha, kui tublit tööd selle lõpetamise nimel meie põhjapoolsed kolleegid teevad,“ kiidab Loomuse juhatuse liige Anu Tensing loomakaitseorganisatsioonide Animalia ja Oikeutta eläimille tööd. „Numbrid näitavad selgelt, mida Soome inimesed arvavad, ja loodame, et peagi võetakse karusloomafarmide keeld vastu ka meie põhjanaabrite juures.

Praegu on üle Euroopa käimas kampaania „Fur Free Europe“ ehk „Karusnahavaba Euroopa“ , mille eesmärk on keelustada nii karusloomafarmide tegevus kui ka karusloomafarmidest pärit naha ja neist tehtud toodete müük Euroopa Liidus. Kodanikualgatusele on oma toetusallkirja andnud juba üle 660 000 inimese üle Euroopa.

Paljudes Euroopa riikides on karusloomafarmid juba keelustatud. See otsus on vastu võetud ka Eestis ning kehtima hakkab see aastast 2026. Aastal 2020 Loomuse poolt tellitud uuringu põhjal ei poolda 75% Eesti inimestest selliste loomade nagu rebaste ja naaritsate kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

