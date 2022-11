Mai-Agate Väljataga: Tervis sõltub tunnetest ja suhtumisest maailma

Üldiselt ma ei ole eriti haige, aga kui olen, siis ma teki all laulan: mina tervenen, mina tervenen ... Limpsin jõhvikamahla või joon iisopiteed ja laulan. Ja hommikuks ongi sageli kõik korras. Vaata, meie keel on nagu arvutihiir, tema tekitab vibratsiooni ja kui ma rõõmsalt laulan „mina tervenen“, siis see kajab läbi kogu keha, pealaest suure varbani välja ja jälle tagasi, ja kõik rakud saavad teada, et nad tervenevad. Ja saavadki terveks. Aga kuidas inimene tavaliselt käitub? Oi, ma olen nii haige, oi, mul on hirmus paha olla, oi-oi-oi ... soiub ja soiub ja soiub enese järjest haigemaks. Peab vaatama, mida oma keelega teed, see on kõige suurem vaenlane, kui valesti kasutad.