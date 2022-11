Keskendu sellisele suhtele, millist soovid

Elu kannab sulle kõik kandikul ette, et võiksid ise valida seda, mida soovid, mis sulle meeldib ja mida kõige rohkem hindad. Ja elu kingitusest üks osa seisneb selles, et sulle pakutakse eluteel erinevaid inimesi ning saad nende puhul ise valida, mis sulle neis inimestes meeldib ja mida neis hindad, ning pöörduda eemale sellest, mis nende juures ei meeldi. Sa ei ole kohustatud kellegi teise ebameeldivaid omadusi ebasiiralt tunnustama. Pöördu lihtsalt neist omadustest kõrvale, ilma et neid arvustaksid või neile rohkem tähelepanu pühendaksid.

Kui pöördud eemale millestki, mis sulle teise inimese juures ei meeldi, siis tähendab see, et säilitad rahu ja tead, et elu seab sind valiku ette. See ei tähenda, et hakkad selle inimesega vaidlema ja üritad tõestada, et ta eksib, või hakkad teda arvustama või püüad teda muuta, sest usud, et sinu seisukoht on õige. Kui midagi taolist teed, siis ei keskendu sa kohe kindlasti sellele, mida saada soovid ja mida hindad. Sa ei saa elus enne mitte midagi, kui sa sellele kõigepealt ei mõtle, mistõttu tuleb sul mõelda sellistele asjadele, mida tahad ja hindad, enne kui saad soovitu vastu võtta. Mis tahes suhte parandamiseks keskendu pigem sellele, mis sulle teise inimese juures meeldib, mida temas hindad ning mis on selle suhte juures imelist, selle asemel et keskenduda asjadele, mis sulle ei meeldi.