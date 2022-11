Unenägude tõlgendamine on psühholoogiline ja intuitiivne töö

Kui näed teadlikku unenägu, siis võid paluda unenäokujult informatsiooni, mis annaks sulle tema kohta tõestuse. Nii minu kui paljude teiste kogemus näitab, et tunne, mille need kujud sulle tekitavad, äratab sinus mingi sügava teadmise, et see on tõsi ja päris. See on ikka seesama resonantsitunne, olenemata sellest, millist unenägu sa näed ja kas see on tavaline või teadlik. Neile unenäokogemustele järgnevad tavaliselt (mitte alati) ka teatud sünkroonsed sündmused või muud laadi „tõestus“ ärkvelolekuelus.