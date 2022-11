NÄDALA TAROSKOOP 28.11- 4.12 | Tegele oma pere ja koduga

Nädala võtab kokku õiglus. Koged ümbritsevat maailma oma tunnete ja mõtete kajana ning seda nii heas kui halvas. Tea, et ainult sina ise vastutad selle eest, mis sulle osaks langeb. Seega, ole tähelepanelik, et lähtuksid õiglustundest ning oleksid ümbritsevatega harmoonias. Head mõtted ja teod tagavad sulle ka positiivse tagasiside.

Tervise osa peaks ees ootama hea aeg. Tunned, et väsimus ja stress, mis vahepeal ligi tikkusid, hakkavad leevenduma. Mida enam suudad praktiseerida kohalolu ja tänulikkust, seda paremini ennast tunned. Kõik praktikad, mis toovad sinusse rohkem rahu, tulevad kasuks. Leia igas päevas aega iseenda jaoks ning väldi liigset kiirustamist. Sul on aega kõige olulise jaoks. Tuleb lihtsalt oma prioriteedid paika panna.

Tööalaselt saad nüüd nautida aega, kus täidad oma ülesandeid rõõmuga ja saad olla rahul nii tulemuse kui saadava tasuga. Kui mõni projekt on viibinud või oled tundnud, et sinu tööelus on olnud justkui seisak, siis nüüd on näha edasiliikumist ja takistuste eemaldumist. Raha osas saad samuti rõõmustavaid uudiseid. Saad maksta mõned vanad võlad või lubada endale midagi sellist, millest oled unistanud.

Armastuse osas on ees ootamas suurepärane nädal. Tunned, et suudad oma kallimaga suurendada lähedust ja üksteisemõistmist. Nüüd tasuks koos ette võtta midagi, millest jääks ka tulevikus ilus mälestus. Minge kohtingule, tehke mõni väljasõit või minge kasvõi teatrisse. Ühised kogemused lähendavad ja pakuvad võimalust nautida head seltskonda. Praegu on hea aeg ka selleks, et liikuda suhtes edasi järgmisele tasandile, kihluda, abielluda või planeerida perelisa.

Nädala energiaid esindavad karikate kümme ja sauade kuus. On oodata häid uudiseid ja edasiliikumist. Seda eriti teemade osas, mis puudutab sinu sõprade- ja pereringi. Hea aeg on oma lähedastega suhete parandamiseks ja lastega tegelemiseks. Kui sul on olnud mõni konflikt või murekoht seoses perega, siis nüüd on väga soodne aeg asjade selgeks rääkimiseks, üksteisele andestamiseks ja keeruliste olukordade seljataha jätmiseks.

Nädala võtab kokku müntide paaž. On aeg selleks, et hakata ellu viima muutusi. Sa alustad midagi uut, mis viib sind pikas plaanis elus edasi, annab sulle kogemusi ja laseb sul õppida uusi asju. On võimalik, et alustad põnevat seiklust, mis toob su ellu lisaks uutele väljakutsetele ka palju põnevust, uusi sihte ja inimesi, kes hakkavad mängima olulist rolli nii sinu isiklikus kui ka tööalases elus. Seega, astu julgelt oma mugavustsoonist välja, sest ainult seal saavad juhtuda imed.

Nädala kaart on mõõkade kaheksa. Nüüd on aeg vaadata üle oma uskumused, emotsioonid ja käitumismustrid. Kui sa soovid oma elus muutusi teha, et end paremini tunda, siis alusta alati iseendast. Kui suudad iseennast tasakaalu viia, siis märkad, et elu sinu ümber muutub justkui iseenesest harmoonilisemaks.

Nädalat iseloomustab müntide rüütel. Oled nüüd valmis korralikult panustama, et saavutada endale seatud eesmärke. Hea aeg on eelkõige töö- ja rahaasjadega seotud teemade osas. Praegu tasub tähelepanu pöörata ka detailidele, sest kui nö „väiksed asjad“ on korras, siis toimivad ka „suured asjad“ laitmatult.

Nädala energiad võtab kokku müntide neli. Sinu eesmärgiks on tuua oma ellu stabiilsus, rahu ja kindlustunne. Selle saavutamiseks võid aga kippuda klammerduma tuntud, turvaliste aga enam mitte toimivate valikute külge. Tegelikult tead ju isegi, et selline teguviis pakub vaid petlikku rahu. Peaksid leidma harmoonia ja tasakaalu iseenda seest, sest vaid nii oled tugev kõigi nende tormide vastu, mis sind muidu kõigutavad.

Nädala kaart on sauade kaheksa. Sinu ellu jõuavad nüüd muutused. Protsessid on käimas ning tunnetad juba iga keharakuga, kuidas sinu elu uueneb. Nüüd on ka võimalus armumiseks ja vanadest mustritest väljaastumiseks. Praegu ei tasu olla jäik, vaid tuleks liikuda eluga kaasa ning lubada endal vastu võtta, kogeda ja avastada.

Nädalat iseloomustab mõõkade rüütel. Pead end valmis panema ajaks, kus puutud kokku pingete ja konfliktidega. Oled ka ise kergemini ärrituvam kui tavaliselt ning sulle tundub, et ka sind ümbritsevad inimesed on teravamad ja sõjakamad. Parim, mida praegu teha saad, on säilitada rahu ja kaine mõistus.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on karikate rüütel. Nüüd saab sinu jaoks rõhk olema rohkem emotsioonidel ja tunnetel. Tavalisest suuremas fookuses on suhted kaaslastega ja peresidemed. Kui vaadata rohkem esoteerilise poole pealt, siis puutud kokku inimeste ja olukordadega, kellega oled seotud läbi ühise karma. Kui su teele satuvad erakordsed ja huvitavad „kokkusattumused“, siis ära jäta neid tähelepanuta. Need on sinu õppetunnid.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab müntide viis. Tunned end nüüd pisut ebakindlalt ja tulevikule mõtlemine paneb sind muretsema. Ära unusta, et alati on olemas lahendused ning abi. Sa pead enda uhkuse või hirmu alla suruma ning paluma vajadusel abi ja toetust. Ükskõik, kas tegu on majandusliku või hingelise murega, kõige jaoks on olemas lahendus.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku tugevus. Sel nädalal tegeled teemadega, kus pead mängu panema oma vaimse ja emotsionaalse tugevuse. See võib tähendada nii rasked jutuajamisi mõne töö- või eraeluga seotud teema osas, kui ka julgust näidata välja oma tõelisi tundeid. Selleks, et julgeksid olla tõeliselt sina ise, koos oma nõrkuste ja vigadega, pead vahel kogu oma sisemise jõu kokku võtma. Kuid olles seda teinud, leiad alati, et asi on seda väärt. Sest vaid nii saad sa liikuda edasi oma tõelisel südamega rajal.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kolm. Saabunud nädal nõuab sult enda vastu äärmiselt aus olemist. Sinu ette kerkivad minevikust pärit pingelised teemad, mis on jäänud lahendamata ning kipuvad sinu elus mustrina ikka ja jälle korduma. Kui võtad end kokku ning julged faktidele näkku vaadata, siis suudad end mineviku taagast lahti murda ja selle selja taha jätta. See ei ole lihtne aga pikas plaanis on see sulle vägagi kasulik.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama valiku. Selleks, et teha õigeid otsuseid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Julge unistada suurelt ja usu endasse, siis saad ka liikuda selles suunas, mida sinu hing tõeliselt ihaldab.

Ilusat uut nädalat!

Ilmunud on ka ALKEEMIA TAROSKOOP 2023, mille leiad suurematest raamatupoodidest ja kirjastuse Pilgrim veebipoest. TERVIS, KÜLLUS, ARMASTUS – MIDA TOOB AASTA 2023 NEIS ELUVALDKONDADES SINU TÄHEMÄRGILE?