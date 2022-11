Tosin idamaist talvetarkust

Idamaise meditsiini järgi kuuluvad talveaega paja- ja ahjuroad, mis vajavad küpsemiseks aega ja madalat kuumust. Hommikuid alusta parema seedimise tarvis öö läbi leotatud teraviljadest keedetud pudruga, mis teeb kõhule head ja mille tuunimiseks on marjade, mandlite, seemnete, pähklite või vürtside lisamisega tohutult võimalusi. Koduse toidu suur pluss on, et see on elus – kehale energiat andev elujõud praana hakkab toidust kaduma juba 4 tundi pärast valmimist.

Otse külmikust võetud söök ja jook on täiesti tabu. Tiibetis öeldakse naljatamisi, et külma toitu anna üksnes vaenlasele – kui üldse. Ajurveeda ja teisedki idamaised meditsiinid soovitavad sooja toitu juba hommikuks. Kindlasti mitte jogurtit või smuutit, eriti kui selles on banaan ja piim, sest neid on koos väga raske seedida. Ka võiks talvel süüa vähem toorest, rohkem aga aurutatud, hautatud või vokitud köögivilju.

Ei-ei, mitte suhkrut või kreemikooki, vaid juur- ja teraviljadest pärinevat. Ajurveeda järgi on magus ainus maitse, mis meid päriselt toidab. Juurikaid ja näiteks otra – sest lisaks keha kosutamisele rahustab see emotsioone – soovitavad talvel ka Tiibeti ja Hiina meditsiin. Talve sobivad juurikad on hapukapsas, kaalikas, kõrvits, naeris, peet, porgand. Teraviljadest lisaks odrale veel tatar, hirss, riis, nisu, spelta, bulgur, kinoa, amarant, mais.

Et külm naha vahele ei hiiliks, kanna õigeid rõivaid. Rahvatarkuski teab, et pole olemas halba ilma, küll aga valed riided. Eriti tahavad soojashoidmist alaselg, pea, jalad ja pahkluud. Kehal on reflektoorsed tsoonid ja kui jalad külma saavad, ahenevad ka neelupiirkonna veresooned ning väheneb hingamisteede limaskestade kaitsevõime. Viirus tungib aga organismi just sealtkaudu.

6. HOOLITSE SEEDIMISE EEST!

Gaasid, puhitused, raskustunne, iiveldus, kõrvetised, kõhukinnisus või väsimus pärast söömist on märk, et midagi on valesti. Toit peaks olema kütuseks, mis annab, mitte ei võta energiat. Päeva kõige toekam toidukord jäta lõunasesse aega, sest siis on seedesoojus kõige tugevam. Söö korrapäraselt ja ära üle söö – inimese magu ei ole kummist. Söö nii palju, et küllastumiseni jääks veel tsipakene ruumi.

7. SÕBRUSTA VÜRTSIDEGA!

Veidi kehale sooja andvaid vürtse – kaneeli, nelki, ingverit, kurkumi, rohelist kardemoni, vürtskööment, muskaatpähklit, aniisi, safranit – toidus või joogis on talvel omal kohal. Veel parem, kui uhmerdad need toidu sisse vahetult enne kasutamist. Äkilised vürtsid talve ei sobi, need jäta suvesse.

8. LIMPSI ÕIETEED!

Tiibetis usutakse, et see annab elujõudu ja kosutab keha. Sama teevad ka meie enda kodused õieteed, iseäranis siis, kui oled taimed ise kasvatanud, korjanud ja kuivatanud. Poeta teekannu angervaksa, kummelit, naistepuna, põdrakanepit, pärnaõisi, raudrohtu, siilkübarat või mõnd muud kodumaist kaunitari.

9. LONKSA SOOJA VETT!

Idamaine tervisetarkus peab sooja ja keedetud vett ravimiks, sest võrreldes külma kraani- või pudeliveega lõdvestab ja puhastab see seedesüsteemi ega jahuta maha seedesoojust. Termosest sooja või kuuma veega saagu talvel su igapäevakaaslane. Kuna me pole talvekülmaga sama janused kui soojal ajal, võib joomine sootuks

meelest minna. Milline on õige kogus? Teadjad soovitavad 1 klaasi vett iga 9 kg kehakaalu kohta päevas.

10. MAGA SÜDAMERAHUGA!

Talv on mõeldud puhkuseks, sissepoole pöördumiseks ja kevade jaoks energia kogumiseks nii loodusele kui ka inimesele. Looduse osana peaksime palju rohkem selle rütmide järgi elama. Et meil seda kergem teha oleks, lastakse talvel õues taevatuledki varem pimedaks. Voodisse peaks minema kindlasti enne kella 23, et uni saaks kosutada, taastada, noorendada ning põletada ära seedimata toidu ja ka emotsioonide jäägid.

11. HINGA SÜGAVALT!