Tee advendi puhul browniet soolahelvestega

Katkend raamatust „Saiapalee“

Tüümian on tuntud oma kvaliteedi ja suurte maitsvate saiakeste poolest. Iga päev pakume ainult värskeid samal hommikul küpsetatud saiakesi. Muidugi juhtub ka seda, et mõnikord jääb osa neist üle. Sellisel juhul kihutan oma autoga kohale, laadin saiakesed peale ning vean need laiali – näiteks kiirabile, päästekomandosse või erakorralise meditsiini osakonda. Nii ma tutvusingi Tartu ja Annelinna komando päästjatega, kes kohe mulle erakordse sõbralikkuse ja soojusega silma paistsid. Nad võtsid saiakesed vastu laia naeratusega näol ja nii mõnigi kord isegi kallistasid mind tänutäheks.

Mu klassivend Kaarel on juba aastaid olnud vabatahtlik päästja ning olin tema toimetustel ikka silma peal hoidnud. Äkitsi tekkis mul mõte, et ma võiksin ka vabatahtlikuks hakata – poisid komandos on nii toredad, päästmine on põnev ja samas ka ühiskonnale kasulik, miks mitte seda isegi teha? Läbisin koolitused ja õige pea oligi kuldne kiiver ka minu peas.

Kindlasti tundsin ka hirmu, sest päästjana võid sattuda olukordadesse, mida ehk isegi õudusunenägudes ei näe, aga siiski sai missioonitunne minust võitu. Lisaks lootsin, et ehk saan mõne kassikese puu otsast alla päästa. Tore on tõdeda, et ma pole kordagi kahetsenud vabatahtlikuks hakkamist. Iga kord, mil komandos käin, kas siis Annelinna või Tartu omas, tunnen end asjaliku ja õnnelikuna. Poistega on lõbus – ma olen nad endaga koos kokkama pannud, me teeme süüa ja sööme üheskoos. Nad kiidavad mu toitu ja minul omakorda on hea meel, et saan neile naeratuse näole tuua, sest just toiduga on seda kõige lihtsam teha. Ma usun, et neil endal ei ole aimugi, kui palju nad mind viimase väga raske aasta jooksul aidanud on.