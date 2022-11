ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge „Teraapilised vestlused“: Annely Peebo meenutab oma esinemist maailmakuulsa itaalia ooperilaulja Andrea Bocelliga, kelle elulooraamat „Vaikuse muusika“ äsja ka eesti keeles ilmus

Eestlaste Südamete Kuninganna ja maailmakuulus ooperiprimadonna Annely Peebo jagab meiega oma muljeid kohtumistest Itaalia muusikafenomeni Andrea Bocelli’ga. Kuuleme, milline on Bocelli inimesena ja lavapartnerina ning kuidas Annely tema usalduse võitis. Vestleme Andrea Bocelli elulooraamatu „VAIKUSE MUUSIKA“ (Pilgrim 2022) ainetel Bocelli andest ja puudest, tema ülimast töökusest, karmist enesedistsipliinist ja sõltuvusest teistest inimestest. Tõdeme, et oma avatud ja ausa oleku tõttu on see tundeline, elavaloomuline ja nägus härra saanud paljudele lootuse sümboliks, et hea tahte korral on kõik võimalik.