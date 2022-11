Universumi signaalid: ebameeldivused ei tule meie ellu niisama

Enne Maale kehastumist valisid sa endale tee. Kui sa sellelt teelt kõrvale kaldud, annab universum sellest märku. Esimene signaal jääb tihti märkamatuks – juhtub mõni väike ebameeldivus või ebaõnnestumine, mis kiiresti möödub.

Teine märk on esimesest võimsam ning võib keerulise ja ebameeldiva olukorra tekitada. Kui oled tähelepanelik, siis seda signaali sa kindlasti märkad. Kui oled kaks esimest signaali täiesti tähelepanuta jätnud, tuleb kolmas, mis on kõige tugevam. Tavaliselt on tegemist suurema probleemi või õnnetusjuhtumiga, sest universum üritab sind raputada ja õiges suunas liikuma panna.Me kas unustame, et midagi sellist üldse juhtus, või ei pane seda tähelegi.

Kui sinu elus on olnud mingisugune ebameeldiv situatsioon, siis keri sündmused tagasi ja püüa meenutada, milliseid märke said. See on vajalik selleks, et mitte astuda samasse ämbrisse. Hoiatavad olukorrad võivad erinevad olla, kuid nende mõte jääb samaks. Oskus signaale näha tuleb kogemustega.

Näide elust. Naine on abielus, tal on madal enesehinnang ja ta pole endas kindel. Ta otsib armastust ja heakskiitu väljastpoolt perekonda. Esimene signaal on see, kui abikaasa ütleb: „Peale minu ei tahagi sind ju keegi.“ Mehe sõnad solvavad naist, kuid naine neelab solvumise alla. Kuna neil on ühine laps, otsustab naine, et tal tuleb solvangutega leppida. Hinges sai naine ka kinnituse, et ta on abikaasale vajalik ning tema alateadvusele see meeldib.

Teine signaal tuleb siis, kui mees võõraste ees armukadedusstseeni korraldab, naist solvab ja häbistab. Teised ütlevad naisele, et kuidas sa küll temaga koos elada saad, ta ju ei austa sind! Naisel on häbi. Teda on alandatud, kuid ta ei võta ikka midagi ette ega muuda oma elu.

Kolmas märguanne on veelgi tõsisem. Naine on oma abikaasa vägivallatsemise ohver. Universum püüab naisele läbi abikaasa selgeks teha, et tema suhtumine enesesse on hävitav.