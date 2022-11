Kärgpere kui arengulava

Kui lapsevanem siirdub uude suhtesse, on ta vaimse arengu ülesanne hingerahuni jõudmiseks armastuses ja austuses. Tema kõrgem ülesanne on armastada oma uut partnerit nii, et nende suhe õitseks, ja armastada ning hoida oma eelmisest suhtest pärit lapsi nii, et kärgpere oleks nende jaoks turvaliseks arengupesaks. Teine ülesanne seisneb oma eelmise suhte partneri õiguste ja piiride austamises ning andestamises, et suhe läks just nii, nagu ta läks.

Uue partneri vaimse arengu ülesanne seisneb altruismi ehk omakasupüüdmatuse viljelemises ja oma südame avamises. Samuti ka lapse ja oma partneri eksi olemasolu, õiguste ja vajaduste austamises.

Ekspartneri vaimne areng eeldab andestamist ja avatust uuele elukorraldusele.

Kärgperre sattunud lapse vaimne areng vajab olukorra aktsepteerimist. Samuti ka oma vanemate valikute austamist ja oma vanematele andestamist.

Vanavanemate ja teiste lähisugulaste panus algab abistamisest, nende arengule tuleb aga kasuks oma lapse ja tema partneri valikute mõistmine ja aktsepteerimine.

Rahvasuu pajatab, et eestlastel on neli A-tähega sõna, mida meil on raske välja öelda. Need on armastan ja austan ning andesta ja aita. Ja nüüd näeme neid A-ga algavaid sõnu siin… Ehk on aeg eestlaste kollektiivses alateadvuses midagi nende sõnadega ette võtta?

Küsi endalt algatuseks – kas mu eelmine suhe on piisavalt hästi lõpetatud? See on oluline küsimus, sest isegi kui Sinu jaoks on emotsionaalne liit partneriga lõppenud, võib Su eksil olla asjast teine nägemus. Tema võib olla seisus, kust ta suhte lõppemisest tingitud valu ja viha nuhtleb Sinu, teie ühise lapse või Su uue partneri peale. Loomulikult pole alati võimalik suhet niimoodi lõpetada, et teine pool ka rahumeelne oleks. Aga vastasel juhul tuleb Sinulgi olla valmis rasketeks emotsioonideks.

Autor: Katrin Saali Saul, perekonna psühhoterapeut, holistiline terapeut

Katkend pärineb kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Katrin Saali Sauli raamatust „Kärgpere käsiraamat“.