Kaugel planeedil teeb ilma tähevalguse loodud vääveldioksiid

Juulis tegutsema hakanud James Webbi kosmoseteleskoop on juba kogunud ühe kauge planeedi kohta nii häid vaatlusandmeid, et teadlased on nüüd välja selgitanud enneolematult suure hulga üksikasju planeedi atmosfääri koostise kohta, vahendab Novaator.err.ee.