Sõltuvus tuleneb soovist valu eest põgeneda

Dr Keith McMullen: Kliiniline psühholoog on terapeut, kellel on doktorikraad kliinilises psühholoogias, tänu millele on tal psüühikahäirete hindamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks vajalikud kutseoskused. Kliinilisel psühholoogil on akadeemiline ettevalmistus, ta peab olema läbinud internatuuri, lisaks peab tal olema 3000 tundi töökogemust juhendaja käe all ning ta peab olema sooritanud riikliku litsentsieksami. Tal peaks lisaks olema kirjutatud ka väitekiri, mis näitab spetsialiseerumist mõnele konkreetsele psühholoogiavaldkonnale.

Rääkige, et teil on sõltuvusprobleem ja et tegelete oma programmi kohaselt aluspõhjuste otsimisega, mis võivad teie ainesõltuvuse või sõltuvuskäitumise põhjuseks olla ning et te kasutate ka muid ravimooduseid. Soovitan teil esmalt psühholoogi vastuvõtul käia kolm korda nädalas. Kui te konsulteerite oma psühholoogiga ainult korra nädalas, siis võib ravi palju kauem aega võtta. Kolm seanssi nädalas pole mitte ainult tõhusam, vaid annab ka palju kiiremaid tulemusi. Te ei pea psühholoogi juures käima terve elu – te olete tema juures selleks, et oma sõltuvuse põhjuseni jõuda ja siis oma eluga edasi minna.

Dr Keith McMullen: Keemiline sõltuvus on alusprobleemide puhul sümptomaatiline ning kliinilistel psühholoogidel on psühholoogiliste alusprobleemide hindamiseks ja nendega tegelemiseks vajalik väljaõpe. Enamikus osariikides nõutakse kliinilistelt psühholoogidelt keemilise sõltuvuse erikoolitust ja nad on teadlikud nii keemilise sõltuvuse all kannatavate inimeste erivajadustest kui ka psühholoogilistest alusprobleemidest, mida patsiendid narkootikumide ja alkoholi tarvitamise abil väldivad. Ranged internatuuri- ja praktikanõuded tagavad psühholoogile patsiendi olukorra määratlemiseks ja raviks vajaliku põhjaliku koolituse.

K: Kuidas kliiniline psühholoog mind aitab?

Dr Keith McMullen: Kliiniline psühholoog teeb algatuseks kliendi sümptomitest täieliku ülevaate. Esimese visiidi ajal kuulab psühholoog üksikasjalikult kliendi kaebusi ja küsitleb teda täieliku psühholoogilise pildi saamiseks. Kui diagnoosi panek on keeruline (kuna sümptomid ei vasta otseselt mõnele standardiseeritud diagnoosile), siis teeb kliinile psühholoog terve rea psühholoogilisi teste. Pärast põhiprobleemide olemuse väljaselgitamist töötab psühholoog koos kliendiga välja raviplaani, mis hõlmab omavahel kokkulepitud psühhoteraapiameetodite kasutamist ning lühi- ja pikaajalisi eesmärke. Teraapiameetodid varieeruvad vastavalt psühholoogi teoreetilisele suunitlusele, kuid need kõik on üles ehitatud sellele, et klient saaks ennast sügavuti avada ning psühholoog juhendab teda ja pakub empaatilist toetust.

K: Mida ma peaksin esimese visiidi ajal tähele panema?