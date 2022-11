NASA kosmoselaev Orion möödus Kuust 130 kilomeetri kauguselt

NASA teatel kulgeb Orioni lend plaanipäraselt ning Kuulennu-projekt on juba praegu ületanud kõik ootused, vahendab Novaator.err.ee. Mitte ainult Kuust lähedalt möödalendamine, vaid kogu senine Kuulend ehk NASA Artemise projekt on kulgenud nii edukalt, et projekti töötajad on suisa eufoorilises meeleolus, vahendas „Aktuaalne kaamera“.