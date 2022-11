Endale andestades vabaned sa mineviku ahelaist

Mul läks aega, enne kui ma seda mõistsin. Aga kui ma seda rakendama hakkasin, lisas see enda armastamisele uue tasandi, mida ma polnud varem kogenud. See on lihtne ja äärmiselt vabastav. Kujuta ette, et lased lahti kõigest, milles sa end süüdistad. Selles ongi asja tuum. Ja see juhib sind otse enda armastamise vandeni.

Esiteks. Mine kuhugi, kus saad segamatult harjutada. Mida vähem sind käsiraamatu nõuannete ellurakendamisel häiritakse, seda parem. Minu lemmikkohaks on loodus. Igatahes peaksid valima paiga, kus sa end hästi tunned.

Teiseks. Kui sa oled valmis, siis pane kirja kõik, milles sa end süüdistad. Viimane kui asi. Palun ära varja midagi. See on sinu katse terveneda. See on püha. Mis iganes emotsioonid ka esile kerkivad, tunneta need läbi ja lase neil mööduda. Sa väärid seda maagiat, mida sa pärast koged.

Kolmandaks. Kui emotsioonid on hajunud, siis pea meeles, et sa oled inimolend. Seega on su loomuses vigu teha. See on leping, mille sõlmime sel planeedil elamiseks. Võta paar hetke selle tunnetamiseks.

Neljandaks. Pane kirja, et sa andestad endale. Loe kirjutatu endale valjusti ette. Üha uuesti ja uuesti, kuni tunned, et sisimas toimub mingi nihe. Võimalik, et sa pead kirja panema veel erinevaid asju, et nihet tunnetada. Kui see on nii, siis pane kirja veel asju, mida endale andestad, ja loe see valjusti ette ja korda protsessi, kuni oled valmis lahti laskma. Pea meeles, et sa oled seda väärt.