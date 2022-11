Sinu mõtete ja tunnete vägi

Külgetõmbeseaduse kohaselt on sinu mõtted kõige sinu elus juhtuva peamiseks aluseks. See hõlmab sinu tervist, tööd, rahalist olukorda, elutingimusi ja kõiki suhteid. Ükskõik, millele sa mõtled, seda ka ligi tõmbad, mis tähendab, et kõik selles maailmas nähtu ja kogetu on üksnes tagajärg. Selle põhjuseks on alati sinu mõtted.

Kui kardad, et mõni juhuslik pähe turgatanud mõte võib muuta sinu elukäiku, siis ole mureta. Sa mõtled iga päev arvukalt selliseid mõtteid, mis suurt midagi ei tähenda, sest need mõtted ei tekita sinus tugevaid tundeid. Sinu mõtted võimenduvad, kui neile lisanduvad tugevad tunded. Ja kui usud, et sinu mõtted on õiged, siis on sinu tunded alati tugevad!

Luba seda seletada nõnda: kujuta ette, et sinu mõtted on kui kosmoserakett ja sinu tunded on selle raketi kütus. Rakett ise on liikumatu sõiduvahend, mis ei suuda ilma kütuseta midagi teha, sest just kütus on see jõud, mis raketi kõrgustesse viib. Sama lugu on ka sinu mõtetega. Ilma tunneteta ei ole sinu mõtetel samasugust jõudu. Kuigi sinu mõtted on endiselt kõige juhtuva peamiseks põhjuseks, on sinu tunded justkui süütevedelik, mis aitab sinu mõtetel kiiremini lahvatada. Mida tugevamad on sinu tunded mingi konkreetse mõtte kohta, seda rohkem jõudu sa sellele mõttele annad ja seda kiiremini see sinu elus avaldub.

Sinu tunnetel on ka teine eesmärk: need aitavad sul mõista, milliseid mõtteid mõtled. Head mõtted tekitavad alati häid tundeid, halvad mõtted aga halbu tundeid. Nii et kui tahad teada, kas mõtled positiivseid või negatiivseid mõtteid, siis teadvusta lihtsalt endale, kuidas end tunned. Kui tunned end hästi, siis võid olla kindel, et ka sinu mõtted on olnud head. Kui sa end hästi ei tunne, siis on tegu märgiga sellest, et oled mõelnud negatiivseid mõtteid ja sul tuleks pöörata oma mõtetele rohkem tähelepanu.