NÄDALA TAROSKOOP 21.- 27.11 | Tee kõike, mida ette võtad, pühendumisega

Nädala energiaid esindavad müntide rüütel ja sauade kolm. Käes on aeg, kus pead uskuma iseendasse ja oma eesmärkidesse. Kui oled pühendunud ja teed oma sihtide saavutamise nimel tööd, siis tulevad ka oodatud tulemused. Fookuses on pere ja koduga seotud asjad. Samuti on soodne aeg reisimiseks ja uute paikade avastamiseks.

Armastuse ja suhete osas tunned, et soovid suuremat stabiilsust ja kindlustunnet. Sinu jaoks on tähtis rahu, turvalisus, hoitus ja lähedus. Praegu on hea aeg selleks, et koos kallimaga ühiselt oma piire laiendada, uusi kogemusi omandada ja üksteist sügavamalt tundma õppida. Kui oled vallaline, siis tasub nüüd nautida just seda eluperioodi, kus hetkel viibid. Kasuta aega endaga tegelemiseks, oma käitumismustrite tundmaõppimiseks, enda soovide ja ootuste väljaselgitamiseks ning suhtle avatult ja julgelt.

Rahaasjade osas ootab ees hea nädal. Saad kas oma sissetulekuid suurendada või ootab sind tänu heale tööle preemia. Igal juhul saad end tunda pisut kindlamana kui varasemalt. Tööalaselt võib sind ees oodata midagi uut ja tundmatut. Võid saada enda jaoks täiesti uusi ülesandeid, reisida seoses tööga või hoopis kaaluda töökohavahetust.

Tervise osas peaksid tundma nüüd uut energiapuhangut, mis aitab sul hoida head reziimi. On oluline, et jälgiksid oma toitumist, sest mida enam annad oma kehale vitamiine ja kõike vajalikku, seda tugevam püsib sinu vaimne ja füüsiline tervis.

NÄDALA TAROSKOOP 21.- 27.11

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku mõõkade kolm. Praegune aeg ei ole lihtne ja lahti saavad kisutud nii mõnedki vanad haavad, kuid hea on kogu asja juures see, et saad võimaluse lõpuks ära lahendada need probleemid, mis pole oma lõpplahendust leidnud ja on hinges kripeldanud. Praegu on ka oluline vahet teha, kas mured, mis sul on, põhinevad reaalsusel või on mängus irratsionaalne hirm, mis on sind enda alla haaranud.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)