Loomus kutsub karusnahavabal reedel seisma karusnahavaba Euroopa eest!

Kuigi Eestis ja paljudes teistes Euroopa riikides on karusloomafarmide keelustamise seadused juba vastu võetud, on maailmas endiselt miljoneid karusloomi, keda kasvatatakse vaid karusnaha saamise eesmärgil ja kelle terve elu möödub ebainimlikes tingimustes. Koostöös loomakaitseorganisatsioonidega üle Euroopa kutsub Loomus kõiki toetama kodanikualgatust „Karusnahavaba Euroopa“ , mille eesmärk on keelustada karusloomafarmide tegevus ja karusloomafarmidest päris karusnahast tehtud toodete müük Euroopa liidus. Oma allkirja on andnud juba ligi 600 000 Euroopa kodaniku, sh üle 1200 Eesti kodaniku. Oma toetusallkirja saab anda lehel: et.furfreeeurope.eu/ .