Mis on sinu jaoks mehelikkus?

David Vsevjov: „Nii mehelikkus kui ka naiselikkus paigutuvad ühte suurde ruumi, mille nimi on inimlikkus. Minu jaoks on see nii meeste kui ka naiste puhul olulisem kriteerium kui need, mis tulenevad soolisest määratlusest. Rohkem inimlik ja vähem mehelik mees on minu jaoks olulisem kui vähem inimlik ja rohkem mehelik mees. Mida see mehelikkus tähendab? Siin on kindlasti esiteks objektiivsed mõõdud. Keskmine mees on füüsiliselt reeglina tugevam kui keskmine naine. See tähendab, et raske kohvri tõstmine rongis üles riiulile on talle lihtsam ülesanne, mõne kiitsukese naise puhul on see isegi ülejõukäiv. Me oleme ju bioloogiliselt konstrueeritud erinevalt. Mehed pole ette nähtud selleks, et otseselt lapsi ilmale tuua, siin on teatud rollid paratamatud. Kuidas me ka ei tahaks meestena hoolitseda väikeste laste eest, siis me saame neid ikka ainult toita lutipudeliga, teist võimalust meil ei ole, aga naiste puhul on see loomulik. Kui tahta mehelikkuse ja naiselikkuse maailma kuidagi graafiliselt kujutada, siis naised on ju olulisemad kui mehed, puht bioloogiliselt, see on ju väga lihtne. Inimkonna tulevikku silmas pidades on naiste kadumine maailmast inimkonna lõpp. Meeste puhul isegi piisab variandist, et vaid üks jääb alles ja siis on juba mingi lootus,

et inimkond säilib. Kui me seda graafiliselt nüüd ette kujutame, siis naised on keskel ja mehed moodustavad ringi ümber nende. Kui me vaatame pühvleid, kuidas nad oma karja ohusituatsioonis moodustavad, siis isased on äärtel ning emased ja lapsed on keskel. Põhimõtteliselt oleme me sarnased karjaviisilised elukad.“