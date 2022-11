Alkeemia lugemisnurk | Kuidas tõmmata enda ellu küllust?

Kui sa ükskõik kui suurel või vähesel määral annad, siis jääb sind alatiseks saatma rõõm, mida tunned teise inimese aitamisest. Õnn ja rõõm, mida tunned, on nii suur, et võib lausa tekitada küsimusi terve sinu elu eesmärgi kohta. Elu eesmärk ongi tegelikult rõõmu tunda ja mis sinu arvates elus suurimat rõõmu tekitab? Andmine!

Kui oled õppinud Saladust ja endale ligi meelitanud küllusliku elu, siis hakkad paratamatult teistele andma ja nende elusid muutma. Sinu kaastunne teiste inimeste vastu on nii suur, et ükskõik mida sa ka ei teeks ja kui palju sa ka ei annaks, sa lihtsalt tahad veelgi rohkem ära teha.

Just sinu kokkupuuted ja kogemused teiste inimestega on annavad su elule sihi ja ambitsioonikuse edu saavutamiseks. Kõigele lisaks tekitab lähedastega jagamise rõõm nii hea tunde, et annab sulle jõudu veelgi suurema edu saavutamiseks.

Kui keegi oleks mulle mõned aastad tagasi öelnud, et suurim rõõm elus on andmine, siis poleks ma teda uskunud. Oleksin talle vastanud: „Tore, et sa nii arvad, aga minul on praegu raskusi toimetulekuga ja ära elamisega, nii et mul pole teistele küll midagi anda.“

Sel ajal olin ma oma elus jõudnud raha suhtes tõelisse madalseisu – mul oli mitu krediitkaarti, mille limiit oli ammu täis, mu korter oli laenuga viimse piirini koormatud ning mu ettevõttel oli miljonite dollarite ulatuses võlgu. Aga kuna olin hiljuti avastanud külgetõmbeseaduse, siis mõistsin, et pean raha ligimeelitamiseks end raha suhtes hästi tundma. See polnud sugugi lihtne, sest olin iga päev sunnitud silmitsi seisma kasvava võlakoormaga, töötajatele maksmata palkadega ja tasumata arvetega. Seega võtsin kasutusele drastilised meetmed.

Jalutasin lähima sularahaautomaadi juurde ja võtsin välja mitusada dollarit oma ainsalt krediitkaardikontolt, mis polnud veel miinustes. Mul oli seda raha hädasti vaja, et maksta arveid ja osta toitu, kuid ma kõndisin mööda rahvarohket tänavat, rahapatakas pihus, ning andsin selle kõik ära juhuslikele möödakäijatele.

See oli esimene kord elus, kui ma tundsin armastust raha vastu. Kuid mitte raha ise ei tekitanud seda armastust, vaid selle raha andmine teistele inimestele. Pärast seda olid mul rõõmupisarad silmis sellest, kui hea tunde oli raha andmine minus tekitanud.

Juba järgmisel tööpäeval sain ma ootamatult 25 000 dollari suuruse pakkumise oma osaluse väljaostmiseks ühe mu sõbra ettevõttes, millesse investeerimise ma olin sootuks unustanud. See raha oli kui taeva kingitus – see võimaldas mul ettevõtet pinnal hoida ja lõpetada „Saladuse“ dokumentaalfilmi tegemise, mille kallal me toona töötasime.

Ma ei andnud raha ära seepärast, et tahtsin meeleheitlikult oma ellu raha meelitada. Andsin raha ära selleks, et end raha suhtes hästi tunda. Tahtsin muuta raha pärast kogu elu kestnud halba enesetunnet. Kui ma oleksin selle raha ära andnud eesmärgiga rohkem raha saada, siis poleks see eales toiminud, sest see oleks tähendanud, et mind oleks motiveerinud rahapuuduse tunne ehk negatiivsus, selle asemel, et olla motiveeritud armastusest. Kui aga annad raha ära ja tunned seda tehes armastust, siis tuleb see raha kindlasti sinuni tagasi.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Rhonda Byrne'i raamatust „Armastuse, tervise ja raha saladus“.