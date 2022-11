Ülitundlik inimene kui suguvõsa koodimurdja

Ülitundlik inimene on sageli siia maailma tulnud, et murda tavasid, isegi traditsioone ja muukima lahti tugevalt lukus olnud kehakoode. Kehakoodide lahti lukustamisega teiseneb kogu su maailm. Ja see on tõeliselt sügav, tõeliselt eriline ja jah, tõeline sõdalase teekond, mis viib su otse Elu enese sülle. No siis kui need koodid lahti murrad. Ja jah, sa oled maailmale oluline, kui teed just seda, mis su ees lahti rullub. Oled elu teenistuses just sellisena nagu praeguses hetkes oled. Just selles paigas, kus oled!



Oled elu poolt kaasa saanud kingituse ehk oma loomuliku tundlikkuse, mis tõenäoliselt on sulle tekitanud väga palju ebamugavusi.