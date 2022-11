Arenda endas eneseväärika ja ihaldusväärse naise omadusi

Mees ei jää naise juurde kunagi selle pärast, et naine on ainult seksikas või ainult mänguline, või lihtsalt enesekindel või naiselik või väärikas, vaid seetõttu, et temas koonduvad kõik need omadused talle ainuomasel moel: sest ta on naine, kes on soe, aus ja meeldib ka tema teistele pereliikmetele, aga magamistoas rebib riided seljast ja on seksijumalanna; ta on naine, kes on oma sõpradega mänguline, oskab profilt arutleda poliitika üle, aga teab, kuidas nautida laiska pühapäeva filmide ja pitsa seltsis; sest ta on iseseisev ja tubli oma töös, aga oma mehega on ta naiselik ja armastav.