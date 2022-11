Tšakraid tervendades terveks: kuidas viia oma eluenergia tasakaalu

Et energiakeskuste asukohta paremini tabada, soovitab õpetaja selgroolülisid, kus enamik kuuest põhitšakrast asub, sõrmega masseerida. Autš! isegi veidi valus on. Miks? Sest energiakeskused on seotud närvide võrgustikuga.

Kehas olevaid kümneid tuhandeid tšakraid ühendavad omavahel energiakanalid e nadid, mida on üle 72 000. Olemasolu tasandeid e kehasid on meil aga joogafilosoofia järgi viis. Füüsiline keha on see, mida me näeme ja katsuda saame ning mis ka haigeks jääb. Ülejäänud kehad on nähtamatud. Energia- e vitaalne keha on tšakrate, praana ja nadide kodu. Sealt saavad energiat nii meie emotsioonid kui ka mõtted. Järgmises, emotsionaalkehas, asuvad meie emotsionaalsed programmid ehk armastus, hirm, vihkamine jne. Mentaalsed programmid. s.t mõtlemine, ettekujutamine, meenutamine on mentaalkehas. Viiendast ja energeetiliselt kõige peenemast, vaimsest kehast leiab karma ja eelmiste elude mälupanga.

Tšakrad on kehas olevad energiakeskused, mille ülesanne on säilitada ja muundada universaalset eluenergiat e praanat. Kui paned kokku pöidla ja nimetissõrme, siis umbes sellise ringi suurused nad ongi. Peamisi energiakeskuseid on seitse, tervendamiseks kasutatakse neist kuut. Seitsmes, meie vaimne keskus, pealae kohal asuv kroontšakra, sanskriti keeles sahasrāra, tervist ei mõjuta ja seepärast seda tervendamisel ka ei kasutata.

Juurtšakra - mulādhāra - esimene, kõige alumine tšakra. Meestel asub see lahklihas päraku ja genitaalide vahel. Naistel tupe sees, selle alumises osas. Kui täpset asukohta on raske leida, võib keskenduda sabakondile tuharate vahel. Mulādhāra värv on rubiinpunane ning ta on seotud maaelemendiga, mille sümboliks on munarebukollane ruut. Tema negatiivne emotsioon on hirm, vastandiks aga julgus ja kartmatus.

Sakraaltšakra - swādhisthāna - teine tšakra. Kui tõmmata mõtteline joon vaagnaluu väljaturritavatelt otstelt selgroole, siis just seal, ristluul e sakrumis, see tšakra asubki. Tema värv on apelsinioranž ning ta on seotud vee-elemendiga, mille sümboliks on hõbedane pikali kuusirp. Swādhisthāna negatiivne emotsioon on ebatäiuslikkus, millest puhastab harmoonia ja terviklikkuse tunne. Sakraaltšakra paneb meid kahtlema oma täiuslikkuses ning otsima seda väljastpoolt - mees otsib naist, naine meest. Ent igas kehas on olemas nii naine kui mees.

Nabatšakra - manipūra - kolmas tšakra on lülisambal, kui tõmmata mõtteline joon nabast selja taha. Tema värv on kuldkollane ning ta on seotud tuleelemendiga, mille sümboliks on punane allapoole suunatud kolmnurk. See on kõige suurem tšakra, sest loode saab emaüsas toitu ja energiat just nabanööri kaudu. Manipūra negatiivne emotsioon on ahnus, tahtmine omada asju. Vastandiks sellele on külluslikkus. Meister ütleb naljaga pooleks, et miljonäridel on nabatšakra probleem - neil ei saa rahast isu täis.

Südametšakra - anāhata - neljas tšakra, asub samuti lülisambal, südame kõrgusel abaluude vahel. Tema värv on smaragdroheline ning ta on seotud õhuelemendiga, mille sümboliks on heleroheline kuueharuline Taaveti täht. Anāhata negatiivne emotsioon on vihkamine otsese põhjuseta, mis on enamasti seotud varasema karmaga. Selle vastandiks on armastus, soov, et teine inimene oleks õnnelik.