Kuidas vältida tööl läbipõlemist?

Kõige tõhusam viis tööl läbipõlemist takistada on lõpetada oma hetketegevus ja asuda tegema midagi muud. Vahel tähendab see lausa töö või isegi karjääri vahetamist. Enamiku jaoks on see äärmuslik abinõu ja kindlasti mitte valik, mida sooviksime kasutada. Mõistlikum on teadvustada stressi ja ülekoormuse taset läbipõlemise suunas liikudes ning astuda ennetavaid samme.