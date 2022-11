Tõeline armastaja on mees, kes suudab sind erutada vaid su pead puudutades või sulle naeratades

Miks see kõik toimib? Tänu dopamiinile. Dopamiin on meie aju heaolu- ja premeerimiskeskuse kõige olulisem neurokemikaal. Dopamiin on see, mis paneb sinu partneri (või sinu enda) rahuldust otsima. See tekitab tunde, et midagi imelist on juhtumas. Võimaliku preemia ootus on kogemus ning evolutsioonilisest seisukohast pole olemas suuremat preemiat kui suurepärase seksi ootus. See on iha. Mida erutunum on naine ja mida suurem on dopamiini pealevool, seda enam ta midagi ihkab – antud juhul siis sind. Just seetõttu on ootusärevus nii oluline. See tekitab ajus vajaduse otsida. Mäletad, kui põnev oli lapsepõlves pimesikumäng? See ei tähenda, et sa lastemänge mängima peaks hakkama, kuid sa võiks panna oma partneri ihkama iga su järgmist sõnumit või suudlust. Ka uudsus tekitab dopamiini, mis tähendab, et mida huvitavamaks sa asjad teed ja mida enam sa harjumuspärasest kõrvale kaldud, seda parem. Dopamiin kehastab iha ja ootust ning sinu eesmärk on panna naine sind tahtma ja ihaldama.