Probiootilised joogid rahustavad seedimist, tugevdavad immuunsüsteemi ja soolestiku mikrofloorat ning turgutavad pärast haigust

Olen terve elu kannatanud seedehäirete all ja seetõttu läbi proovinud palju. Omavalmistatud probiootikumid on mind aidanud paremini kui ükskõik mis muu, mida testinud olen. Tingimus on vaid see, et neid tuleb võtta korrapäraselt ja mitmekesiselt. Kui asusin seedetrakti tasakaalustama, tõi see kaasa muidki positiivseid mõjusid – lisandus energiat, tuju muutus rõõmsamaks, uni paranes ja kehakaal vähenes iseenesest.

Et probiootikumide toime oleks tõhus, on vaja meeles pidada, et neid tuleb võtta korrapäraselt ja valik peab olema mitmekesine – keefir, kombucha, iduvesi, jogurt, hapendatud köögiviljad, hapukapsas ja muu.

Olen suur kääritatud jookide fanaatik ja mulle meeldib neid valmistada ise, algusest lõpuni. Kui olin laps, pakkusid vanaema ja tema sõbrannad mulle sageli kääritatud jooke ja sellest võiski tärgata minu huvi elada tervislikult. Mõistagi on mõju avaldanud ka reisid kogu maailmas, sealhulgas fantastiliste tervisebaaride külastused New Yorgis ja Floridas.

Kääritatud jook on gaseeritud ja meenutab teatud määral limonaadi. Võib-olla on karastusjookide tööstuse tohutul edul oma osa selles, et meie keha mäletab alateadlikult jooki, mis on terviseks ja eluspüsimiseks tähtis. Praegu on karastusjoogid aga kõike muud kui tervislikud ega sisalda mitte mingeid probiootikume. Loodan selle raamatuga anda kõigile lugejatele inspiratsiooni, et testida uusi ja fantastiliselt maitsvaid jooke, mis on täis vitamiine, mineraale, antioksüdante ja probiootikume.

Minul on õigupoolest kolm lemmikut:

KOMBUCHA, esimene fermenteeritud jook, mille ise valmistasin. Armastan seda jätkuvalt ja iga päevaga järjest rohkem. Maitsestan seda tuhandel eri viisil ja nüüd on see meeldima hakanud ka minu viieaastasele tütrele.

KEEFIR, mida õpetas mind valmistama vanaema naaber, kui olin laps.

IDUVESI, mille valmistamise õppisin ära pärast seda, kui olin lugenud Ann Wigmore’i suurepäraseid raamatuid nisuorasest ja sellest, kuidas ta just selle orasega paljusid haigusi ravis.