Hapendatud toit kui parim probiootikum. Kimchi

Pole siis ime, et kimchi on viimasel kümnendil järjest enam kogunud populaarsust ülemaailmselt. Kimchi on soojalt vastuvõetud kuna kimchi on toitainerikas ja tervislik probiootiline toit, kuid eelkõige armastatakse kimchi’d ikka oma sõltuvusttekitava maitse ja tekstuuri tänu. Levima on hakanud mitmed tuntud toidud, kuhu kimchi on koostisosana sisse põimitud nt kimchi pasta, kimchi pizza, kimchi sushi. Niisiis on kimchi Korea toidukultuuri ametlik esindaja ülejäänud gastronoomia maailmale.