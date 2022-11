EFT (koputamisteraapia) tõenduspõhine praktika psühholoogiliste ja füsioloogiliste seisundite raviks

Nüüd on ilmunud üks suurem uuring (Clinical EFT as an evidence-based practice for the treatment of psychological and physiological conditions: A systematic review), mis keskendub EFT erinevatele nüanssidele. Uuring on väga pikk ja põhjalik, nii et sellest saaks välja anda väiksemat sorti raamatu. Siin on aga toodud ära peamised huvitavad nüansid ja väike kokkuvõte sellest mahukast uuringust, mis kinnitavad koputamisteraapia mõju nii vaimsele kui füüsilisele tervisele.

Alates sajandivahetusest on emotsionaalse vabaduse tehnikat (EFT) hakatud laialdaselt kasutama erinevate terviseprobleemide ravimises. Samuti kasutavad seda eneseabina igal aastal kümned miljonid inimesed. Juba 2013 aastal on avaldatud artikkel, milles analüüsiti erinevaid EFT uuringuid. Seda on vaadatud üle 36 000 korra, mis näitab laialdast huvi selle meetodi vastu.

American Psychological Association (APA) järgi on kliiniline EFT saanud staatuse kui tõenduspõhine teraapiavorm.

EFT ehk koputamisteraapia ühendab endas probleemide väljatoomise ja kognitiivse teraapia akupressuuriga. Rahvasuus nimetatakse seda koputamiseks, kuna selle eripäraks on akupunktuuri punktide stimuleerimine sõrmeotstega koputamise näol. EFT on kliinilise psühholoogi Roger Callahani välja töötatud TFT (mõtteväljateraapia) lihtsustatud meetod. Koputamist kui üht akupunktuuri viisi on kasutatud Hiina meditsiinis, Jaapani massaažis, qigongis ja joogas juba tuhandeid aastaid.

Uuringute järgi on kliiniline EFT tõhus paljude psühholoogiliste ja füsioloogiliste seisundite korral. Vaja on suhteliselt vähe teraapiaseansse, teraapia on efektiivne nii silmast silma kui ka virtuaalselt kohtudes ning tulemused on ajas püsivad.

Randomiseeritud kontrollitud uuringud (ingl k: randomized controlled trial) on näidanud, et EFT teraapia on efektiivne psühholoogiliste seisundite nagu

ärevus, depressioon, foobiad ja posttraumaatiline stressihäire (PTSS) puhul;