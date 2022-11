Uskumatu! Ufolugu 1977. aasta Tallinnast

Umbes tund hiljem saabus noormeeste vanaema. Kodus polnud kedagi. Memm läks kööki korda üle vaatama ja korraga kuulis, et keegi on koridoris. Ta arvas, et tuli Mart, ja hõikas teda. Vastust ei tulnud. Ta astus sammu kõrvale, et vaadata koridori, kuid ehmus, sest piki koridori liikus vaikselt elutoa poole sihvakas tume meesterahvas.