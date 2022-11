Hinga ennast naiselikku rahusse

Nadi shodhana pranajaama on hingamistehnika, mis

Jätka hingamist viie minuti jooksul selliselt, et hingad välja-sisse sama ninasõõrmega ja vahetad ninapooli, kuni kopsud on õhku täis.

Kasuta sama käe sõrmi ninapoolte vahetamiseks. Kui soovid ja sul on nii mugav, siis kasuta selleks vishnu mudra´t. Vishnu mudra on sõrmede asend, kus nimetissõrm ja keskmine sõrm on peopessa painutatud ja ninasõõrmete vahetamine toimub pöidla ja sõrmusesõrme abil.