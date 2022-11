Robin Sharma: Suurenda oma elus positiivsust!

Mis toob mind SPTP printsiibini: sisesta positiivsust ja sa toodad positiivsust. Sa ei saa kulutada iga päev tunde selleks, et vaadata uudiseid (mis on loodud sind edasi vaatama hirmutama, mitte sulle sel hetkel maailmas avalduvat head näitama), jälgida pealiskaudseid ja eputavaid kuulsusi, olla koos inimestega, kes panevad sind ennast halvemini tundma, ega veeta aega mürgistes keskkondades – ning sellegipoolest loota, et suudad kasutada oma algseid andeid avardavat, ehtsat iseloomu austavat ja tähetolmu ühiskonda valla päästvat võlukunsti.

Oma inspiratsiooni kasvatamiseks on sul ka vaja teha asju, mis seda inspiratsiooni kasvataksid. Ma tean, et see paistab nagu endastmõistetav arusaam, kuid ometi seda üldjuhul ei järgita. Kõrgema taseme loomingulisuse ja tippviljakuse nimel oma positiivsuse kaitsmine lihtsalt pole tavapärane ühiskonnas, mis julgustab tähelepanu digitaalset hajutamist ja pinnapealse kõmu eskapismi. Saavutamaks hüvesid, mida kogeb vaid 5% inimkonnast, tuleb sul tõepoolest oma harjumusi olemuslikult ümber pöörata ja seada paika olemisviis, mida 95% inimkonnast tõrgub vastu võtmast.

Minu soovitus on, et sa ehitaksid oma kõige lootusrikkama hoiaku ümber vallikraavi ning kõige ülevamate pürgimuste külluse ümber müüri. Luba üle kuristiku tulla ainult nendel mõjutustel, mis ärgitavad su entusiasmi, soodustavad võimalikult palju su loomupäraseid vaimuandeid, suurendavad piirideni sinu suutlikkust ja ülistavad su kaasasündinud andekust.

Kata soomusega ja kindlusta lahinguks need julgustavad mõtted, mille nimel sa nii rängalt rabad. Raja nähtamatu kindlus, mis ei lase sisse kedagi või midagi, mis su ülevust ohustaks. Sest tühja inspiratsioonipaagiga ei suuda sa oma unistusi kunagi üksikasjalikult täitma asuda ega täiel määral võlukunsti teostada. Samuti ei suuda sa seda teha siis, kui sa oled täis negatiivsust. Oh, ja kui sa juba sellega tegeled, siis kindlasti täida ka oma meel (ja süda) hiiglaslike püüdlustega, et mitte jätta ruumi tühistele muredele.