Elu on müsteerium. Mida paremini sa seda mõistad, seda mõistatuslikumaks see muutub

Aga tekivad probleemid, ja esimene probleem elu müsteeriumiga on see, et alati on olemas petiseid, inimesi, kes teisi petavad. Teadusemaailmas pole see võimalik. Teadus liigub tasasel pinnal lõpmata hoolikalt, loogiliselt, ratsionaalselt. Kui räägid mõttetusi, tabatakse sind kohe, sest saab tõestada, mida sa ütled. Teadus on objektiivne ja iga väidet, iga avaldust saab tõestada laboris katsetega.

Religioonis on kõik sisemine, subjektiivne, salapärane, ja tee pole tasane. See on mägine rada; on palju tõuse ja langusi, ja tee liigub spiraali mööda. Ikka ja jälle jõuad sa samasse kohta, võib-olla pisut kõrgemal. Ja mida sa ütled, seda ei saa tõestada, pole olemas tõestuse kriteeriume. Kuna see on sisemine, ei saa ükski katse seda tõestada või ümber lükata; kuna see on salapärane, ei saa kasutada ühtki loogilist argumenti.

Seetõttu ongi teadus üks, aga religioone on maailmas umbkaudu kolm tuhat. Sa ei saa tõestada ühegi religiooni kohta, et see on võlts. Samuti ei saa sa tõestada, et ükski religioon oleks tõeline või ehe. See pole võimalik, sest empiiriline tõestus on võimatu.

Buddha ütleb, et meie olemuses pole „iset“. Kuidas seda tõestada või ümber lükata? Kui keegi ütleb, et ta nägi Jumalat, ja tundub seejuures siiras, siis mida sellest arvata? Ta võib olla eksiteel, ta võib olla hull. Võib-olla nägi ta hallutsinatsiooni, aga võib-olla oli tal tõesti eksistentsialistlik kogemus. Kuidas seda tõestada või ümber lükata?