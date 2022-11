NÄDALA TAROSKOOP 14.- 20.11 | Ees ootavad uued algused, mis lasevad sul oma elu paremaks muuta

Nädala energiad võtab kokku tugevus. Nüüd pead oskama oma sisemist jõudu ja kirglikku natuuri harmooniliselt käsitleda. Suur vaimne ja füüsiline jõud on eelis vaid siis, kui sa oskad seda suunata õigesse kohta. Kasuta praegust perioodi, et saavutada selliseid eesmärke, millest oled muidu vaid unistanud.

Nädalat iseloomustab surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.