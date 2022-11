Oma tõelise mina avastamine

Mitteteadlikud inimesed – ja paljud jäävadki mitteteadlikeks, jäävad kogu eluks oma ego lõksu – ütlevad teile kiiresti, kes nad on: nimi, amet, elulugu, keha kuju ja seisukord ning kõik muu, millega nad samastuvad. On ka selliseid, kes tunduvad olevat kaugemale jõudnud, nad mõtlevad endast kui surematutest hingedest või jumalikest vaimudest. Kuid kas nad ikka tunnevad end või on oma mõttemeelde lihtsalt lisanud mõned spirituaalse värvinguga mõisted? Enda tundmine on palju sügavam kui mingi hulga ideede või uskumuste omaksvõtmine. Spirituaalsed mõtted ja veendumused võivad paremal juhul olla kasulikud suunanäitajad, kuid neil on harva jõudu kõrvale tõrjuda sinu tugevamini kinnistunud põhikujutlused oma olemusest, mis on osaks inimmeele ettemääratusest. Sügavamal enese tundmisel pole mingit pistmist sinu peas keerlevate mõtetega. Enese tundmine tähendab, et oled kindlalt juurdunud Olemisse, mitte eksinud oma mõttemeelde.

Kes sa arvad end olevat?

Sinu arusaam sellest, kes sa oled, määrab, mida sa pead oma vajadusteks ja mis on sulle elus oluline. Ning sellel, mis on oluline, on võim sind endast välja viia ja häirida. Võid seda kasutada mõõdupuuna, et teada saada, kui hästi ennast tunned. Sulle pole ilmtingimata oluline mitte see, mis sa ütled või usud olevat, vaid see, mille olulisust ja tõsidust su teod ja reaktsioonid sulle näitavad. Seega võiksid endalt küsida: millised asjad mind häirivad ja endast välja viivad? Kui väikestel asjadel on võim sind häirida, siis selliseks sa ennast ka pead: väikeseks. See on sinu alateadlik uskumus. Millised on need väikesed asjad? Lõppude lõpuks on ju kõik asjad väikesed, sest kõik on mööduv.