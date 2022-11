Ivo Linna: isa-roll on õpetanud mind peeglisse vaatama ja aru saama, et olen paljusid asju valesti teinud

Ma ei saa öelda, et ma iga päev mõtleks isa olemise peale, et kuidas nüüd olla parem isa – see kuidagi loomulikult kujuneb. Mingi usaldus ... ka siis, kui lapsed mingites tegudes ei vasta sinu ootustele teinekord. Aga miks need minu ootused peavad kõige tähtsamad olema, või miks ma peaks mingi mudeli looma, millega neid ja nende saavutusi mõõta, kuhu neid otsekui vangistada. Tunnen rõõmu sellest, kuidas nad arenevad. Mulle meeldib teistmoodi, mulle meeldib laste puhul vaadata, avastada, et mis on neile antud (sest kõigile meile on antud), mis on neile iseloomulik, kuidas sellele arengule kaasa aidata, lasta tal areneda.

Isaks olemine on nagu kõrgema isaduse vahendamine. See vahendaja ei pea tingimata olema bioloogiline isa. Siin on jälle armastuse ja vastutuse seos, isadus on seotud vastutusega, aga see vastutus on õnnistusrikas, selles mõttes, et tahad ju vastutada, ükskõik kui kannatusrikas see ei tundu olevat. Ma ei saa öelda, et ma oleksin pidanud millestki väga suurest loobuma, aga see on ilmselt ka tänu minu abikaasale, kes on minu kõrval kogu aeg ja toetab kõiges. Tema on meie suure pere hing. Temata ei oleks ma isaks oma lastele. Koos moodustame pere telje, mis on selle tugevus ja haprus teinekord ...

Lapsed on õpetanud mind paremaks inimeseks muutma iseennast, sest vahetevahel pead sa enda salasoppidesse vaatama. Kes sa selline oled ja mida sa tegelikult tahad? Lastega suhtlemine ongi mind palju paremuse poole viinud. Meil on olnud selles mõttes ka väga hea suhe, et ma ei ole neid kamandanud, nemad vitsa pole saanud, aga mina sain. Pigem saame – minu raskused, nende raskused – kõike rahuliku häälega rääkida ja jõuda siis hea lahenduseni välja. See, et saab olla lastega sõber – see on taevane kingitus

Lapsed on õpetanud mind endasse palju kriitilisemalt suhtuma. Tagantjäreletarkusena võin öelda, et teatud perioodidel olen ma oma lastele vähe tähelepanu pööranud. Mõtled, et miks ma omal ajal tuiskasin igal pool ringi – et tööd on olnud palju, kodusolemist vähe, ja et võib-olla oleks saanud seda kõike reguleerida paremini. Mul on kahju, ja siis piltlikult vaatan peeglisse ja saangi aru, et ma olen paljusid asju valesti teinud. Aga nüüd ... mul on vedanud, sest ma olen oma lastega sõber. Ma tean perekondi, kus ei suhelda, elu viib inimesi eri radu pidi, meie oleme aga sõbrad. Me ei näe ju kes teab kui sageli, aga me helistame ülepäeva.

Olen tähele pannud, et mõnikord on juhtunud, et sa pressid liiga palju oma nägemust peale ja ei näe, kuhu tema minema peaks tegelikult, ja see tundub ootamatu, imelik, võõras ja isegi võib-olla vaenulik – siin siis on mõtlemise koht, dialoogi koht, et kuidas ise ka areneda edasi. Kuidas nüüd säilitada elav suhe lapsega, nii et see ei katkeks. Ja vaadata, kuhu tema areneb, mis sõnum temal mulle öelda on; mitte nii, et ainult minul on pidevalt mingeid sõnumeid öelda. Kuulata. Kui ma ei kuula, siis ma ei õpi kuulama ja siis ma ei kuule ka.

Peep- Ain Saar, pastor ja ettevõtja

Mul on kolm last. Ma tulen perekonnast, kus oli seitse last, nii et kolm tundub vähe. Kui mehest saab isa, on see hästi suur muutus. Samas paljudest meestest ei saa kunagi isa, kuigi neil on lapsed, kahjuks. Isarolliga tuleb nii palju kaasa, su süda läheb suuremaks, sul on vastutus väikse elu eest. Sellest rollist ei saa välja astuda ja see võib-olla ongi mehelikkuse üks tähtsaid rolle, sest sa pole asendatav nagu kuskil ettevõtluses.

Ma arvan, et lapsed saavad ligipääsu sinu kõige mustematele kohtadele, nendele nuppude, mida teised ei tea, et need olemaski on. Ma arvan, et isaks olemine õpetab sulle seda, kuivõrd nõme sa võid mõnikord olla, ja kui palju sul on vaja tööd iseendaga teha ja kui palju sul on vaja muutuda paremaks inimeseks.

Ja isaks olemine õpetab eneseohverdust. Kindlasti alandlikkust, kindlasti vastutust. Ka enesearmastust – heas mõttes. See on, nagu arvutimängudes, next level mehe jaoks.

Kristjan Järvi , dirigent