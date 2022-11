Tiina Tiitus: laste ja noorte jaoks on tähtis, et vanemad oleksid nende jaoks kohal ja olemas

Kuidas me saame noori aidata? Kõige lihtsam viis oleks ise armastada oma kaaslast ja muud polekski vaja. Ainult nii on võimalik õpetada noori vastutust võtma. Nii noored lihtsalt näevad, kuidas see asi käib. Kuid just see on kõige libedam ala meie ühiskondlikus moraalis, mis soovitab toimida meie sõnade, mitte tegude järgi. Vahel on noorena kogetu nii valus, et ei julgegi uuesti proovida. Väga raske on, kui noored jäävad oma muutustega üksi. Neil on vaja toetust ja kinnitust, et see, mis nendega toimub, peabki nii olema ja kõik on hästi.