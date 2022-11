Alkeemia lugemisnurk | Legendaarse moelooja Coco Chaneli erakordselt põnev lugu

Pariisi kuninganna. Romaan Coco Chanelist

Pariis, Place Vendôme Sügis 1944 Kunagi lebas terve Pariis mu jalge ees ja Euroopa samuti. Maailm kuulus mulle. Ehkki ma turtsakas tujus olles sulgesin 1939. aastal Chaneli Maja, müüs mu särav Chanel Nº 5 ikka veel, kuni Pierre selle varastas. Nº 5 oli täiuslik. See täitis mu legendi, valgustas mu maailma nagu särav täht, mida tundmatud jõud hoidsid kaalutus universumis puhtast armust. See parfüüm kandis mu nime, tegi mind kuulsaks ja kuni seniajani nii rikkaks, et ma poleks osanud sellest unistadagi.

Nagu minulgi, on Nº 5-l vastupidavuse jõud – sillage, jäävus – kummituslik lõhn, mis jääb õhku viivitlema isegi pärast aine kadumist. Probleem on selles, et selline lõhn lülitab sisse mälestused – minul ja teistel – ning sugugi mitte kõik neist pole meeldivad. Ma olen teinud kohutavaid asju. Aga mul polnud tõepoolest valikut. Ja ma sain alati aru, et on risk. Ent ikkagi polnud ma kunagi mõelnud, et see hetk tuleb.

Sakslased on Pariisist lahkunud ja pattude andeksandmist viimasel hetkel ei tule, minu jaoks mitte. Küsige undavalt pööblilt siin all Place Vendôme’il. Ma vaatasin oma Hôtel Ritzi apartemendist, piiludes läbi pitskardinate, kuidas õelad pätid üht kaunist noort naist riidest lahti võtsid. Ma arvan, et tundsin teda. Aga kus on praegu ta SS-lasest kallim? Seal see naine seisis, alasti, ja nad ajasid ta ilusad juuksed maha. Märatsev rahvahulk juubeldas, kui talle haakrist laubale põletati.

Oh – ma kuulen ikka veel ta karjeid. Täna on inimesed tänavatel – ma ei suuda oma silmi uskuda – rida naisi on köiega kokku seotud. Neid nimetatakse „horisontaalseteks kollaborantideks“. Nad nutavad, paluvad, anuvad. Aga natsid on läinud ja nüüd on kättemaksu aeg. See on puhastustuli.