Oletamise lõpetamiseks on parim viis negatiivseid mõtteid vähendada

Oletamine on soov olukordi või teiste inimeste otsuseid tõlgendada nii, et oletajal endal mugav oleks. Oletades püüame loogiliselt mõista, miks inimene just nii käitus ja mitte teisiti. Asi on selles, et igaühel on oma maailmavaade ja ta näeb ümbritsevat läbi oma eluprisma. Ühes ja samas olukorras võib üks inimene negatiivselt reageerida, samal ajal aga teine ei pruugi sellele tähelepanugi pöörata. Siinjuures pole oluline, et kõigil oleksid sarnased vaatenurgad ja printsiibid, igaühel on oma arvamus. Inimesed edastavad informatsiooni ja lisavad sellele ka midagi endast. Lõpuks, kui informatsioon kohale jõuab, on selle algne mõte kadunud.