Mürgid ja raie vähendavad Eesti linnuliikide arvukust

Hiljutisest rahvusvahelisest raportist selgus, et poolte maailma linnuliikide arvukus kahaneb. Ka Eestis on viimase 30 aasta jooksul linde vähemaks jäänud. See ei puuduta ainult haruldasi ja ohustatud linde, vaid tavalisemaidki liike, vahendab Novaator.err.ee.