Suhted kärgpere ja ekspartneri vahel saavad olla viit tüüpi:

Üldiselt ütleb rusikareegel, et koostööle jõuavad kergemini need paarid, kelle kohta saab enne lahkuminekut öelda, et nad toimisid „piisavalt hästi“. See tähendab, et nad olid, vaatamata oma isiklikele eriarvamustele, hoolivad vanemad, nende konflikt hõõgus pigem tuha all ning ei pruukinud teistele isegi silma hakata. See ei anna küll põhjust arvata, et nad suudavad kenasti käituda oma ekspartneri uue partneriga, ent vähemalt omavahel on neil lootus jõuda kokkuleppele. Paaridel, kel aga juba enne lahkuminekut olid konfliktid väga teravad ning kõigile nähtavad, võib koostööni jõudmine olla päris keeruline. Õnneks mitte võimatu.