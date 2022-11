Kuidas pääseda enesekriitika ja endas kahtlemise vanglast, kui oled vaimselt vägivaldses suhtes

Järgnevatel lehekülgedel sa mitte ainult ei saa selgemaks, mis on emotsionaalne vägivald, vaid sa hakkad ka mõistma, kuidas see õõnestab enesekindlust ja usku endasse, kuni sinnamaani, et sa hakkad kahtlema endas, oma tajudes, uskumustes või isegi terves mõistuses. Sa õpid, kuidas vabastada end oma partneri kütkeist, kes kohtleb sind halvasti, mis sest, et sina teda ikka veel armastad. Ja mis kõige olulisem, sa saad teada, et sa väärid palju paremat elu – elu, kus sulle ei räägita kui inetu, laisk, isekas, ebakompetentne ja rumal sa oled. Sa väärid elu, milles sa oled vaba tegema oma valikuid ja otsuseid ning tead, et need on sinu jaoks õiged. Sellist elu, kus sa võid ise otsustada, mida sa tahad ja vajad, ega pane oma kaaslase vajadusi enda omadest ettepoole. Sellist elu, milles sa tunned end hästi ja enesekindlalt mitte seepärast, et oled oma partnerile meele järele, vaid seepärast, et sa oled ise endale meele järele.

Ma loodan, et sa hakkad uskuma endasse ja oma õigusesse olla õnnelik. Sa lakkad uskumast neid etteheiteid ja solvanguid, mida su vägivaldne partner sulle räägib, ja hakkad selle asemel uskuma oma tõde. Sa pole rumal, sa pole isekas, sa pole ebakompetentne ega laisk. Neid valesid on sulle öelnud keegi, kes tunneb vajadust sind maha suruda ja tahab hoida sind enda vangis. Sa õpid neid valesid läbi nägema ja mõistma, et need pole muud kui püüe sind kontrollida, manipuleerida ja kammitseda.

Mis takistab tõde märkamast ja tunnistamast?