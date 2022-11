Alkoholism ja narkomaania ei ole haigused. Mistahes sõltuvus on alati vaid probleemi sümptom

Ajal, mil me Paxiga tegelesime sellega, millega teie praegu – otsisime meeleheitlikult abi –, rääkisime me psühholoogide, psühhiaatrite, psühhoterapeutide, alkoholi- ja narkonõustajate ning sõltuvusspetsialistidega. Nad kõik ajasid meile sama jama, et alkoholism ja narkomaania on ravimatud. Algul me Paxiga toetusime nende kui ekspertide hinnangule ning langesime selle tulemusena mõlemad suurde meeleheitesse ja lootusetusesse (kuigi oma südames ei uskunud ma seda kunagi ning ütlesin seda ka Paxile, et nad eksivad, sest ma ei tahtnud, et ta tunneks, nagu poleks tal mitte mingit lootust). Aastate jooksul rohkem infot kogudes ning teadmiste ja kogemuse kasvades mõistsin ma Paxi ja teiste sõltlaste lugude varal, et alkoholism ja sõltuvus ei ole üldse haigused, vaid reaktsioon alusprobleemidele.