Energia, mis praegu meis ja läbi meie toimetab on armastuse energia

Me oleme järginud väga pikalt kindlaksmääratud mängureegleid ja nüüd tuleb äkki välja, et asjad ei toimi enam nii. Ees on teadmatus, mida me kardame ja ei soovi veel vastu võtta. Me näeme kui kiiresti võivad tekkida probleemid ja kui järsult võib kõik meie elus muutuda.

Probleeme võib esineda nii sinu elukohaga, tervisega, tööga, isikliku eluga. Aga kõik see toimub selleks, et raputada sind ennast harjumustest ja illusioonidest lahti, et sa saaksid liikuda edasi uude reaalsusse, et sa läbi selle kasvaksid ja areneksid. Sa saad kiiremini väljuda tupikutest, kui hakkad usaldama elu, maailma ja keskendud oma sisemisele ressurssidele ja seisundile.

Miks inimese elus tekib pinge? Mõne inimese jaoks näiteks lapse haigus pole probleem, sest ta tunneb, et saab hakkama, aga mõne jaoks see on katastroof. Mõni kaotab töö ja leiab selles võimaluse rahulikult mõista, millega ta tahab edasi tegeleda, kuulab ennast ja valib endale meeldiva tegevus, aga samas mõni teine näeb selles maailma lõppu.

Meie eludes on olemas erinevad kogemused, kogutud teadmised, aga kõik me oleme Looja osakesed. Raputavad sündmused toimuvad siis, kui inimene on valmis saama rohkem energiat, valgust ja saab väljuda enda raamidest ja rollidest. Energia tuleb, kuid inimene kahjuks veel pole täielikult võimeline seda vastu võtma, sest temas on veel vana maailma vaatlus, plokid, veendumused ja siis uut tulevat energiat pole võimalik juhtida.

Mida inimesed teevad? Nad üritavad kontrollida, midagi teha, leida õige otsus, survestada, võidelda, aga praegu oleks hea kui nad oskaksid lõõgastuda ja lubaksid uuel energial toimetada. Kui inimene laseb lahti, siis toimub maagia. Sinu ülesanne on praegu lõõgastuda ja lasta uuel energial vabalt voolata ja liikuda. Ära pinguta ega loo endale illusioone. Usu ennast ja aktsepteeri, teadvusta enda sisemist väärtust. Läbi selle näed, kuidas sündmused meeldivalt muutuvad.