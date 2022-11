Lähedane tavatäht on osutunud musta augu kaaslaseks

Tegu on seejuures passiivse musta auguga, mille juurest ei lähtu tugevat kiirgust, sest temasse ei lange suures koguses kiirenevalt liikuvat ainet, mis sellist kiirgust kiirgaks; selle võrra on auku olnud ka raskem tuvastada.

See auk on seega umbes kolm korda lähemal kui kauguselt järgmine teadaolev must auk, mis on aktiivne — kiirgab röntgenkiiri, ja asub Ükssarviku tähtkujus.