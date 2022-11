Täna mõjutab meid äkiline ja raputav kuuvarjutus Sõnni sodiaagimärgis

Täiskuu ajal on Päike ja Kuu taevakaarel opositsioonis – hetkel, mil Päike tõuseb, läheb Kuu looja. Päike on praegu tundlikus ja salapärases, müstilises Skorpioni märgis, Kuu aga vastasmärgis - maises ja praktilises Sõnnis. Niisiis tuleb tasakaalu leida nende märkide energiate vahel.

Kuuvarjutus tähendab, et Maa jääb täpselt kahe taevakeha vahele – seetõttu ei saa Päikese valgus sel hetkel Kuule langeda ning seda särama panna. Kuu jääb Maa varju ning seekord on tegemist täieliku varjustusega – Maa vari katab Kuu täielikult. Ent kuna varjutus toimub meie jaoks päevasel ajal, siis Eestis seda näha ei ole, kuid varjutuse võimas energeetiline laeng mõjutab meid sellegipoolest.

Taevastes vastasseisudes on alati omajagu pinget, seetõttu on kuuvarjutuse ajal emotsioonid laes ning inimeste käitumine impulsiivne. Väljume varjutuste koridorist, saatuslikud asjaolud ja eelmiste elude mõjud mängivad olulist rolli. Eriti ärevaks võivad muutuda need, kelle isiklikus sünnikaardis seekordne täiskuu olulisi punkte puudutab. Kui aga lähtuda vaid päikesemärkidest, on praeguse täiskuu mõju kõige tugevam Sõnnide ja Skorpionite jaoks.

Öeldakse, et täiskuu valgustab inimhinge varjupoolt, tõstes valgusvihku need teemad, mida me näha ei taha, mis meile haiget teevad. Mida suurem on vastuseis ausa pilguga endasse vaatamisele, seda rahutumalt ja halvemini võime end täiskuuajal tunda. Ent kui leidub julgust enda varjupoolega tegeleda ja valusatele teemadele otsa vaadata, võime täiskuuaegu lahenduse leida, enda sisekosmoses midagi olulist läbi töötada ja korrastada, valust vabaneda.

Asjad saavad selgemaks, lihtsam on aktsepteerida seda, et mis on olnud, see on pöördumatult möödas. Minevikku ei saa muuta, küll aga saab sellega rahu teha. Täiskuuaeg on parim hetk selleks, et loobuda otsustavalt sellest, mis meid enam ei teeni, minevik selja taha jätta!