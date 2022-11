NÄDALA TAROSKOOP 7.- 13.11 | On aeg tempot aeglustada ja rohkem endasse vaadata

Nädala võtab kokku õiglus. Nüüd tuleb sul võtta hetk ning mõelda järgi, kas oled käitunud igati ausalt ja õiglaselt. Tihtipeale kallutab emotsionaalne seotus inimese meele ühele või teisel poolele. Siinkohal peadki aru saama, kas suudad jääda erapooletuks ning hinnata vajadusel olukordi nii nagu need seda on, või tuleb sul tihtipeale mängu ka ego. Ette võib tulla ka lepingute või kokkulepetega seotud küsimusi.

Tööalaselt toob nädal kaasa nii mõnegi oodatud lahenduse ja pakub võimalusi end kindlamalt tunda. Kui varasemalt on õhus olnud pingeid, siis nüüd peaksid need vaibuma ja pakkuma sulle võimaluse keskenduda sellele, mis on päriselt oluline. Peaksid saama ka mingeid uudiseid, mis tulevad sulle kasuks edasiste otsuste langetamisel. Raha osas peaksid olema tähelepanelik ja valima hoolega, kellega oma rahaasju arutad.

Armastuse ja suhete osas on nüüd hea aeg keskenduda enda minevikumustrite lahustamisele, emotsionaalsele tervenemisele ja suurema stabiilsuse saavutamisele. Suhetes on vaja enda vastu aus olla. Sa ei saa edasi liikuda, kui sinus on rahulolematus ja negatiivsed tunded. Ära süüdista teisi oma tunnetes ja mõtetes. Proovi mõista, mis on sinu enda ja teiste reageeringute tõelised põhjused.

Nädalat iseloomustab karikate viis. Nüüd meenutatakse sulle, et elus on nii head kui halba, kuid kõike defineerib siiski see, kuhu sina ise otsustad oma fookuse seada. Kui keskendud sellele, mida sul ei ole, siis aktiveerid oma puudusteadvust. Kui valid olla tänulik ja näha kõike head, mis sinu elus on, siis paistabki sulle päike.

Nädala võtab kokku mõõkade kuninganna. Nüüd juhindud eelkõige oma sisemisest tarkusest. Sul on kiire taip, rikkalikult häid ideid ja tahe omandada uusi kogemusi. Selline pakett on eelduseks, et viia ellu suuri asju. Kasuta praegust aega, et oma salajasemaid unistusi realiseerida.

Nädalat iseloomustab sauade viis. Nüüd saabuvad sinu ellu muutlikud ajad. Sa pead mingis asjas iseenda jaoks selgusele jõudma või siis pead ümbritsevatega mõne selgitava „lahingu“ maha pidama. Kohati võib sulle tunduda, et saatus oleks justkui sinu vastu, kuid õnneks ei ole see tõsi. Kõik laabub täpselt nii nagu sinu jaoks parem on.

Nädala energiad võtab kokku sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Nädala kaart on müntide kolm. Nüüd tasub sul enne, kui midagi ette võtad, hoolikalt oma plaanid läbi mõelda. Samuti peaksid silmas pidama seda, et hetkel laabuvad kõik tööd ja toimingud paremini, kui toimetad koos kaaslastega ühises meeskonnas. Üksi pingutades ei jõua sa pooltki nii kaugele kui koos sõprade või töökaaslaste abiga.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on poodu. Sinu jaoks on nüüd asjad pea peale pööratud. Puutud kokku enda jaoks uudsete oludega ning see lööb sinu tavapärase elukorralduse sassi. Ära lange masendusse, sest tegelikult ei ole midagi hullu juhtunud. Anna endale aega kohaneda ja oska näha suuremat pilti ning märkad, et paanikaks pole põhjust.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade kuninganna. Nüüd tuleb sul leida endas enesekindlus ja sisemine tugevus, kuna pead vastu seisma teemadele, mis nõuavad tarka tegutsemist. Sinus on piisavalt kõike seda, mis laseb sul saada edukaks igal alal, millele end pühendad, kuid tihtipeale ongi sinu probleem selles, et sa justkui ei tahaks 100% ühele asjale panustada ega end seeläbi siduda.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku ülempreester. Tunnetad tugevalt, kuidas sinu sisemine spirituaalsus nõuab välja laskmist. Leia võimalus, kuidas tegeleda asjadega, mis rõõmustavad sinu südant ja hinge. Võid tunda soovi alustada õpinguid või liituda mõne kursusega, mis arendavad sind ning pakuvad suurt huvi. Kuula praegu hoolega oma sisehäält ja järgi oma intuitsiooni, siis teed õigeid valikuid.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunnetad, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on müntide kaks. Sinu elus on praegu olulisel kohal tasakaalu leidmine. Pead suutma hoida kindlad piirid oma töö ja eraelu vahel. Samuti on oluline, et sa viiksid oma mõtted ja teod omavahel harmooniasse. Sa pead tegema oma elus korrektuure, kui soovid muutusi paremuse poole. Kui tunned, et sul on millestki puudu, siis tee sellele oma elus ruumi, sest vastasel korral see ei saabugi.

Ilusat uut nädalat!

