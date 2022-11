Mees, räägi oma naisega õigete puudutuste keeles

Kui sa varem pole olnud seda tüüpi mees, kes laua all vargsi naise põlve katsub, võib selline teistele varjatud kontakt õhtusöögile isegi vürtsi lisada. Kui te pole harjunud teiste silme all käest kinni käima, võid avastada, et isegi nii lihtne asi nagu pargis käsikäes jalutamine täidab su naise armastuse patareisid.

Kui sa oled kindlaks teinud, et su naise esmane armastuse keel on puudutuste oma, sõltub kõik su kujutlusvõimest ja fantaasiast. Mõelda välja, kuidas ja kuna oma naist puudutada, võib osutuda meeldivaks väljakutseks.

Sellised puudutused ei võta aega, aga vajavad sellisel juhul läbimõtlemist, kui puudutuste keel pole sinu esmane keel ja sa pole kasvanud üles „puudutajate“ peres. Kui võtad üheskoos telekast filmi vaadates naise kaissu, on see lihtne liigutus, aga väljendab ehedalt su armastust. Kulub vaid hetk, et korraks puudutada naist, kui temast kodus olles möödud. Kodust lahkumise ja koju naasmise juurde võib kuuluda vaid väike suudlus või embus, kuid see võib naise jaoks väga tähendusrikas olla.

Mõned puudutused on ühemõtteliselt seksuaalsed ja eeldavad kogu tähelepanuga pühendumist. Sellesse kategooriasse kuuluvad kindlasti eelmäng ja vahekord (neist hiljem pikemalt). Ka sensuaalne seljamassaaž. Seksuaalsed puudutused eeldavad tavaliselt rohkem aega ja pühendumist – mitte ainult selles mõttes, et puudutused ise võtavad rohkem aega, vaid selliste asjade jaoks tuleb ette valmistuda ning teisalt pead sa ka mõistma, millised puudutused on naise jaoks armastuse avaldamine. Kui seljamassaaž sinu naisele armastusavaldusena mõjub, on massaažikursustel käimisele kulutatud aeg, energia ja raha kindlasti hea investeering.

Meeldib see sulle või mitte, kuid mõned puudutused võivad su naise jaoks isegi ebameeldivad või ebamugavad olla. Kui sa neist ei loobu, ei edasta nende sõnum enam armastust, vaid hoopis näitab, et sa ei hooli ta tunnetest ja vajadustest. See, et sulle mingisugune konkreetne puudutus naudingut pakub, ei tähenda, et see ka su naisele naudingut pakuks.

Kui te seni pole autosse istudes suudelnud, võib see nüüd ühiseid autosõite palju meeldivamaks muuta. Kui sa embad oma abikaasat, enne kui ta šoppama läheb, siis mitte ainult ei väljenda sa oma armastust, aga võib-olla tuleb ta sealt isegi kiiremini tagasi.

Otsi uusi kohti kehal ja uusi võimalusi naise keha puudutamiseks ja uuri, millised kontaktid su naise jaoks meeldivad on. Ära unusta, et selles asjas maksab tema sõna. Sina oled see, kes püüab õppida tema armastuse keelt.

Iga kuumavereline ja testosterooni täis mees ilmselt muigab kavalalt, kui avastab, et ta naise peamine armastuse keel on kehakeel. See on ju nagu lotovõit, kas pole? Sest seks on ju ka füüsiline puudutus? On ju? On. Aga mitte ilmtingimata. Sõltub naisest. Mõned naised leiavad tõepoolest seksuaalakti füüsilisest poolest ka emotsionaalset rahuldust. Paljud naised aga panevad seksi ja teised füüsilised puudutused erinevatesse kategooriatesse. Kuidas ka poleks, oluline on silmas pidada, kelle vajadused hetkel tähelepanu keskpunktis on.

Puudutuste keeles rääkima õppimise eesmärk pole mitte eelkõige su enda vajadusi rahuldada, vaid tekitada naises tunne, et ta on armastatud. Kui ta tajub, et sinu puudutused on alatasa vaid eelmäng – viis tema „meeleollu“ saamiseks –, siis võib ta hakata su puudutusi pahaks panema. Ning aja jooksul hakkab ta sind üha vähem usaldama.

Su naine peab tundma, et su eesmärk on siiras, su kavatsused üllad ning su jõupingutused suunatud talle. Kui see tähendab, et kõnealuses puudutuste keeles väljendumise puhul ei lähe seks arvesse, pole midagi parata. Intiimset suhet saab edasi arendada hoopis teises kontekstis.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Gary Chapmani raamatust „Armastuse viis keelt meestele„.